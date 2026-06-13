Franco Colapinto continúa sumando experiencia y buenas actuaciones en su primera temporada completa en la Fórmula 1. Este sábado, el piloto argentino logró avanzar a la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Barcelona y aseguró el 13° lugar de partida para la carrera del domingo, en una actuación que dejó señales positivas para Alpine.
Colapinto avanzó hasta la Q2 y partirá desde la 13ª posición en el GP de Barcelona
Franco Colapinto completó una clasificación positiva en el Circuito de Barcelona-Catalunya y largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino volvió a superar a su compañero Pierre Gasly y se quedó a menos de medio segundo de ingresar a la Q3, en una jornada marcada por la paridad y el accidente de Charles Leclerc en la definición de la pole.
Después de unos entrenamientos libres en los que el equipo francés mostró dificultades para encontrar ritmo, tanto Colapinto como Pierre Gasly consiguieron superar la primera instancia clasificatoria y mantenerse en la lucha por un lugar entre los diez mejores.
El joven bonaerense cerró su mejor vuelta en 1:16.191, registro que le permitió finalizar por delante de su compañero francés, quien marcó 1:16.261. De esta manera, el argentino volvió a imponerse internamente dentro de la escudería y ratificó el crecimiento que viene mostrando en las últimas competencias.
Una clasificación de menor a mayor para el argentino
La actividad comenzó con una Q1 muy ajustada, donde Alpine peleó mano a mano con Haas y Williams por mantenerse fuera de la zona de eliminación. En su intento decisivo, Colapinto registró un tiempo de 1:16.590 que lo ubicó en el décimo puesto momentáneamente y le permitió avanzar a la siguiente ronda.
La diferencia con Gasly fue mínima: apenas nueve milésimas de segundo. Sin embargo, alcanzó para que el argentino terminara por delante del experimentado piloto francés y consolidara una tendencia que se viene repitiendo durante los últimos fines de semana.
Ya en la Q2, el nivel de exigencia aumentó considerablemente. Con neumáticos nuevos y la pista en mejores condiciones, los pilotos buscaron el acceso a la Q3. Colapinto logró mejorar sus tiempos, aunque una leve pérdida de estabilidad en la curva 11 afectó su vuelta definitiva. El movimiento de su monoplaza le hizo perder algunas décimas valiosas en un sector clave del trazado catalán.
Pese a ello, el argentino cerró una clasificación sólida y terminó a 0.423 segundos del alemán Nico Hülkenberg, quien ocupó el último lugar disponible para ingresar a la definición de la pole.
Leclerc provocó una bandera roja en una clasificación intensa
La sesión tuvo un momento de máxima tensión cuando Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente en la curva 4 durante la Q3. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza e impactó contra las defensas, provocando una bandera roja que obligó a detener temporalmente la actividad.
Hasta ese momento, George Russell aparecía como uno de los grandes protagonistas de la jornada. El piloto de Mercedes había marcado el mejor tiempo provisional con una vuelta de 1:15.145, apenas 31 milésimas más rápida que la del McLaren de Oscar Piastri.
La lucha por la pole se mantuvo abierta hasta los últimos minutos de la sesión, reflejando la enorme competitividad que caracteriza a la temporada 2026.
El objetivo: avanzar posiciones en la carrera
Con la clasificación ya definida, Colapinto afrontará la carrera del domingo con expectativas de meterse en la pelea por los puntos. El Circuito de Barcelona-Catalunya suele ofrecer estrategias variadas debido al desgaste de los neumáticos y a las diferencias de rendimiento entre los compuestos, factores que podrían jugar a favor del piloto argentino.
La competencia comenzará a las 10 de la mañana (hora argentina) y tendrá una duración de 56 vueltas. Desde la 13ª posición, Colapinto intentará capitalizar cualquier oportunidad que surja en una zona media extremadamente pareja y seguir consolidando su lugar dentro de Alpine.
El objetivo inmediato será avanzar posiciones en la largada, mantenerse cerca de los puestos de puntuación y confirmar las buenas sensaciones que dejó durante una clasificación en la que, una vez más, consiguió terminar por delante de Gasly y demostrar que puede competir de igual a igual con pilotos de mayor experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.