Fórmula 1

Colapinto avanzó hasta la Q2 y partirá desde la 13ª posición en el GP de Barcelona

Franco Colapinto completó una clasificación positiva en el Circuito de Barcelona-Catalunya y largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino volvió a superar a su compañero Pierre Gasly y se quedó a menos de medio segundo de ingresar a la Q3, en una jornada marcada por la paridad y el accidente de Charles Leclerc en la definición de la pole.