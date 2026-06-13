Fin de semana complicado

Colapinto quedó delante de Gasly, pero Alpine sigue lejos del objetivo en Barcelona

El argentino clasificó 13° y superó a su compañero Pierre Gasly, que partirá 14°. Pese a esa diferencia interna, el equipo francés reconoció que estuvo más lejos de lo esperado de la Q3 y que todavía no encuentra respuestas para el rendimiento del A526.