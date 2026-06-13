Franco Colapinto volvió a quedar por delante de Pierre Gasly en una jornada difícil para Alpine en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. El argentino terminó 13° en la clasificación con un tiempo de 1m16s191, mientras que su compañero francés quedó 14° con 1m16s261, en una sesión que dejó al equipo lejos del objetivo de pelear por el ingreso a la Q3.
Colapinto quedó delante de Gasly, pero Alpine sigue lejos del objetivo en Barcelona
El argentino clasificó 13° y superó a su compañero Pierre Gasly, que partirá 14°. Pese a esa diferencia interna, el equipo francés reconoció que estuvo más lejos de lo esperado de la Q3 y que todavía no encuentra respuestas para el rendimiento del A526.
La comparación interna favoreció a Colapinto por apenas 70 milésimas, pero el resultado general volvió a exponer las limitaciones del A526 en el trazado catalán. En la tercera práctica libre, Gasly había sido 13° con 1m17s583 y Colapinto 14° con 1m17s625, separados por solo 42 milésimas. La paridad entre ambos se mantuvo durante todo el sábado, aunque con una tendencia clara: Alpine no logró acercarse al lote de los diez mejores.
“Fue otro día complicado y no el resultado que queríamos”, reconoció Colapinto tras la clasificación. El piloto argentino admitió que el auto mostró una leve mejora respecto del viernes, pero no el salto esperado para poder pelear más arriba.
“No me siento tan cómodo en el auto. Se desliza mucho, eso lo vuelve impredecible y difícil de manejar, especialmente cuando uno empuja en una vuelta de clasificación”, explicó el argentino, que igualmente destacó el trabajo del equipo para intentar revertir la situación.
Colapinto volvió a quedar por delante de Gasly
Gasly, por su parte, fue incluso más crítico con el comportamiento del Alpine. El francés señaló que no pudo encontrar confianza durante todo el fin de semana y que el equipo sigue sin comprender por completo las dificultades que aparecen en Barcelona.
“No puedo atacar en las frenadas y me cuesta tener confianza, porque el auto se mueve bastante”, afirmó Gasly. Alpine incluso cambió el chasis de su monoplaza durante la noche, pero la modificación no entregó las respuestas esperadas.
El director del equipo, Steve Nielsen, reconoció que el balance no fue satisfactorio. “No estamos conformes con el resultado de hoy. Terminamos la clasificación con los dos autos inusualmente lejos de la Q3”, señaló.
Nielsen explicó que el equipo detectó datos que motivaron cambios importantes en el auto de Gasly, incluido el reemplazo de chasis, pero admitió que esas decisiones no generaron una mejora suficiente. También anticipó que la carrera podría estar marcada por una alta degradación de neumáticos, producto de las temperaturas elevadas en pista.
Ese escenario abre una pequeña ventana estratégica para Alpine. Según Nielsen, podrían verse más detenciones de lo habitual, incluso estrategias de tres paradas en algunos casos. En ese contexto, el objetivo será intentar llevar a ambos autos hacia el top ten y pelear por puntos.
Para Colapinto, la carrera aparece como una oportunidad para recuperar terreno desde la 13ª posición. El argentino no ocultó la decepción por haber quedado lejos de la Q3, pero remarcó que la degradación y la variedad estratégica podrían jugar un papel importante.
“Esperábamos estar más cerca del top ten este fin de semana y quedamos bastante lejos. Veremos qué trae la carrera; con el calor y la degradación puede haber variación en la estrategia. Vamos a hacer lo mejor para pelear por los puntos”, sostuvo.
Alpine llega así al domingo con una lectura doble: Colapinto volvió a imponerse en la comparación directa con Gasly, pero el equipo continúa atrapado en un rendimiento que no le permite consolidarse en la zona media alta. En Barcelona, el desafío ya no pasa solo por ganarle al compañero, sino por encontrar respuestas para volver a pelear donde Alpine esperaba estar
Sesión Colapinto Gasly Mejor Alpine
FP1 P10 – 1m17s893 P17 – 1m18s508 Colapinto +0s615
FP2 P15 – 1m17s051 P16 – 1m17s260 Colapinto +0s209
FP3 P14 – 1m17s625 P13 – 1m17s583 Gasly +0s042
Clasificación P13 – 1m16s191 P14 – 1m16s261 Colapinto +0s070
Colapinto fue más rápido que Gasly en tres de las cuatro sesiones principales del fin de semana en Barcelona. El argentino quedó delante en la FP1, la FP2 y la clasificación, mientras que el francés solo lo superó en la tercera práctica libre, por apenas 42 milésimas.
La diferencia más amplia se dio en la FP1, cuando Colapinto terminó 10° y Gasly 17°, separados por 615 milésimas. Luego, la brecha se redujo: 209 milésimas en la FP2 a favor del argentino, 42 milésimas en FP3 a favor de Gasly y 70 milésimas en clasificación nuevamente para Colapinto.
Ese recorrido muestra dos cosas: por un lado, la paridad interna entre ambos Alpine; por el otro, que Colapinto logró sostener una pequeña ventaja en los momentos más importantes, especialmente en la clasificación, donde quedó 13° y partirá por delante de Gasly.