George Russell confirmó el gran rendimiento que había mostrado durante todo el fin de semana y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. El piloto de Mercedes marcó un tiempo de 1m14s679 y superó por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton, en una clasificación que tuvo emoción hasta el último segundo y una bandera roja que alteró el desarrollo de la Q3.
GP de España: Russell se quedó con la pole en Barcelona
El piloto de Mercedes venció por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton en una clasificación marcada por la bandera roja de Charles Leclerc.
La clasificación se disputó con mucho calor en Montmeló, con el asfalto entre los 49 y 51 grados, un dato que volvió a poner a los neumáticos en el centro de la escena. Hamilton había dado el primer aviso al ser el más rápido en la Q1 con 1m15s625, pero Russell respondió en los momentos decisivos y terminó quedándose con la pole.
La lucha por el primer lugar fue una de las más ajustadas de la temporada. Kimi Antonelli, líder del campeonato, llegó a colocarse al frente en el tramo decisivo con un registro de 1m14s998, pero Russell bajó la referencia y Hamilton apareció en el cierre con una gran vuelta para quedar segundo, a solo 64 milésimas.
Detrás de los dos primeros se ubicó Antonelli, mientras que Lando Norris fue cuarto por delante de Max Verstappen. Isack Hadjar volvió a destacarse con Red Bull y Oscar Piastri completó un top siete encerrado en apenas cuatro décimas.
La clasificación tuvo un momento clave cuando Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari en la curva 4 y golpeó contra las defensas. El accidente provocó una bandera roja cuando restaban ocho minutos y medio para el final de la Q3. Antes de la interrupción, Piastri había marcado la referencia con 1m15s176, pero la mayoría de los pilotos no había completado su intento rápido.
Balance positivo
Para Franco Colapinto, la sesión dejó un balance positivo dentro de un fin de semana que había comenzado cuesta arriba para Alpine. El argentino logró superar el primer corte y avanzó a la Q2, donde finalmente se ubicó 13° con un tiempo de 1m16s191.
Más allá de no poder pelear por un lugar en la Q3, Colapinto volvió a imponerse en la comparación interna con Pierre Gasly. El piloto de Pilar aventajó al francés por 70 milésimas y terminó una vez más como la referencia del equipo en clasificación.
El resultado cobra valor si se tiene en cuenta el complicado panorama que había mostrado Alpine durante los entrenamientos. Tanto Colapinto como Gasly habían quedado lejos de los mejores tiempos en las prácticas, por lo que avanzar a la Q2 representó una recuperación importante para el argentino.
La pelea en la zona media volvió a mostrarse extremadamente ajustada. Arvid Lindblad quedó a apenas 72 milésimas de acceder a la Q3 y partirá 11°, seguido por Gabriel Bortoleto. Detrás se ubicaron Colapinto y Gasly, mientras que Oliver Bearman y Carlos Sainz completaron los eliminados en la segunda tanda.
La sorpresa negativa de la jornada tuvo como protagonista a Fernando Alonso. El español quedó eliminado en la Q1 y largará desde el último lugar de la grilla. Además, perdió una racha de 42 clasificaciones consecutivas por delante de Lance Stroll, una estadística que se mantenía vigente desde el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.
Tampoco fue una buena tarde para Cadillac. Sergio Pérez clasificó 19° y quedó fuera de la Q2, mientras que Valtteri Bottas fue 20°. Ambos quedaron en el fondo del clasificador junto a los Aston Martin.
Con Russell en la pole y Mercedes mostrando nuevamente un rendimiento sólido, todo indica que la escudería alemana llegará como favorita a la carrera del domingo. Para Colapinto, en cambio, el desafío será aprovechar una posición de partida competitiva, gestionar la degradación de los neumáticos y buscar una oportunidad para volver a sumar puntos.
En detalle
Domingo 14 de junio, 10:00 hs de Argentina. Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló)
Distancia de carrera: 66 vueltas
Recorrido total: 307,236 kilómetros
Longitud del circuito: 4,657 kilómetros por vuelta.
La degradación de neumáticos aparece como uno de los factores decisivos y varios equipos anticipan una carrera de dos paradas, aunque una estrategia de tres detenciones tampoco está descartada.