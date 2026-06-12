Pierre Gasly volvió a subirse al podio del Gran Premio de Mónaco, aunque esta vez fuera de la pista. La FIA confirmó este viernes que el pedido de revisión presentado por Alpine fue exitoso y resolvió anular las dos penalizaciones de cinco segundos que el piloto francés había recibido durante la carrera disputada en el Principado.
Gasly recuperó el podio de Mónaco tras la revisión favorable para Alpine
La FIA aceptó el pedido de revisión presentado por Alpine y dejó sin efecto las dos sanciones de cinco segundos que habían relegado al francés al séptimo lugar. Con la resolución, Gasly vuelve a ser tercero en el Gran Premio de Mónaco.
Gasly había largado desde la novena posición y, en una competencia marcada por dos autos de seguridad y una bandera roja, logró avanzar hasta el cuarto lugar en pista. Luego ganó una posición más cuando George Russell debió cumplir un drive-through en el tramo final, lo que lo dejaba tercero en el clasificador.
Sin embargo, el piloto de Alpine fue sancionado dos veces por exceso de velocidad en la calle de boxes. Esos diez segundos agregados a su tiempo final lo hicieron caer hasta el séptimo puesto, quitándole el que hubiera sido su primer podio de la temporada.
Tras la carrera, Alpine presentó un Derecho de Revisión ante la FIA. La primera audiencia se realizó el jueves, en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, y el equipo con sede en Enstone logró que el caso fuera admitido al aportar nuevas pruebas consideradas significativas y relevantes.
Luego de una segunda audiencia, la FIA confirmó este viernes por la mañana que las sanciones quedaban sin efecto. De esta manera, Gasly recupera oficialmente el tercer puesto en Mónaco y Alpine suma un resultado clave en una temporada en la que cada punto tiene un peso enorme.
Desde el equipo celebraron la decisión y agradecieron a la FIA y a la Fórmula 1 por la transparencia del proceso. Además, remarcaron que el foco ya está puesto en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde Alpine buscará sostener el envión con sus dos autos.
La modificación del clasificador también impacta en otros pilotos. Isack Hadjar, de Red Bull, pierde el podio y pasa al cuarto lugar, mientras que Oscar Piastri y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad también retroceden una posición.
El error de medición
La revisión del resultado del Gran Premio de Mónaco dejó al descubierto una falla clave en el sistema de medición de velocidad del pitlane. Ese error terminó siendo determinante para que Alpine lograra anular las dos sanciones aplicadas a Pierre Gasly y recuperar el tercer puesto conseguido en pista.
En la Fórmula 1, la velocidad dentro del pitlane no se controla con radares, sino a través de bucles de cronometraje ubicados en distintos sectores. El sistema calcula la velocidad media de cada auto en función de la distancia entre esos puntos y el tiempo empleado en recorrerla.
El problema en Mónaco se produjo en el primer tramo del pitlane, precisamente donde se registraron todas las infracciones cuestionadas. A diferencia de la edición anterior, las barreras de ingreso habían sido modificadas, lo que permitió a los pilotos tomar una línea más cerrada al entrar a boxes. Esa nueva trayectoria redujo la distancia real entre los dos primeros bucles de cronometraje.
Sin embargo, el sistema utilizó una distancia mayor a la correcta para calcular la velocidad. Mientras la medición empleada era de 26,92 metros, las verificaciones posteriores determinaron que la distancia real más corta entre ambos puntos era de 26,15 metros. Esa diferencia de 77 centímetros provocó que las velocidades fueran sobreestimadas.
Esa información, aportada por el responsable del cronometraje recién después de la carrera, fue considerada por los comisarios como una prueba nueva, relevante y significativa. Por ese motivo, el pedido de Derecho de Revisión presentado por Alpine fue declarado admisible.
Tras analizar el caso, los comisarios fueron contundentes: su tarea era determinar si el auto número 10 había superado o no el límite de 60 km/h en el pitlane. La conclusión fue que Gasly no lo había hecho.
Como consecuencia, las dos penalizaciones de tiempo fueron anuladas y el piloto francés recuperó el tercer lugar del Gran Premio de Mónaco. Alpine también recuperó los puntos correspondientes para el campeonato de constructores y recibirá la devolución del depósito abonado para iniciar el procedimiento.
La decisión, sin embargo, abrió otro interrogante: qué ocurre con los demás pilotos sancionados por la misma situación. Entre los afectados estuvieron Lewis Hamilton, George Russell, Franco Colapinto y Oscar Piastri.
En esos casos, los comisarios aclararon que no existe una herramienta reglamentaria que permita deshacer una sanción ya cumplida durante la carrera. Además, ninguno de los equipos involucrados presentó un Derecho de Revisión dentro del plazo correspondiente.
El fallo reconoce que esas penalizaciones pudieron haber condicionado estrategias y resultados, pero también marca un límite reglamentario: una vez cumplida la sanción, no hay mecanismo para revertir sus consecuencias deportivas.