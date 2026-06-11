El Circuit de Barcelona-Catalunya vuelve a ocupar un lugar central en el calendario de la Fórmula 1. Este fin de semana, la máxima categoría disputará allí una nueva fecha, ahora bajo la denominación de Gran Premio de Barcelona-Catalunya, en un escenario que durante décadas fue sinónimo de pruebas, desarrollo y comparación directa entre equipos.
Colapinto ante el desafío de Barcelona: un circuito que no perdona debilidades
El piloto argentino llega a un escenario conocido por los equipos y considerado el mejor termómetro de la Fórmula 1. Alpine aprovechará la cita para evaluar las últimas mejoras incorporadas al A526.
Barcelona es uno de esos circuitos que rara vez permite esconder debilidades. Sus curvas rápidas, las zonas de alta carga, los cambios de ritmo y una recta principal exigente obligan a encontrar un auto equilibrado. Por eso, históricamente fue considerado un termómetro del rendimiento real de cada escudería.
Alpine, con evoluciones para el A526
Para Franco Colapinto y Alpine, la fecha tendrá un valor especial. El equipo francés llega con la expectativa de evaluar nuevas soluciones en el A526, después de un paso complejo por Mónaco y en un trazado mucho más representativo para medir el verdadero rendimiento del auto.
Si bien la escudería no detalló oficialmente cada modificación, las novedades apuntan a mejorar el comportamiento del monoplaza en curvas rápidas y a darle mayor precisión al tren delantero, uno de los puntos sensibles del paquete. Barcelona, con sectores como la curva 3 y la curva 9, será una prueba directa para saber si esas evoluciones permiten dar un paso adelante.
Los números del circuito
El trazado tiene una extensión de 4,657 kilómetros, cuenta con 14 curvas y la carrera está pactada a 66 vueltas, para completar una distancia total de 307,236 kilómetros. El récord de vuelta pertenece a Oscar Piastri, con un registro de 1m15s743 marcado en 2025.
Historia y grandes momentos
El circuito fue construido como parte del programa de desarrollo vinculado a los Juegos Olímpicos y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1991. Aquella carrera inaugural quedó en la memoria por el duelo entre Nigel Mansell y Ayrton Senna, con el británico imponiéndose tras una espectacular lucha en plena recta.
Desde entonces, Barcelona fue escenario de momentos fuertes para la categoría. Uno de los más recordados ocurrió en 2016, cuando Lewis Hamilton y Nico Rosberg, compañeros en Mercedes y candidatos al título, terminaron fuera de carrera tras un toque entre ambos en la primera vuelta.
En 2023, el dibujo utilizado por la Fórmula 1 fue modificado con la eliminación de la chicana previa a la última curva, una variante que acercó el trazado al formato utilizado por MotoGP y le devolvió mayor fluidez al último sector.
Exigencia física y neumáticos
Para los pilotos, Barcelona combina exigencia física y precisión. Las curvas largas, especialmente entre la 3 y la 4, además de la rápida curva 9, castigan el cuello y el cuerpo. También representa un desafío para los neumáticos, en particular para el delantero izquierdo, por el desgaste que genera el asfalto abrasivo.
Jolyon Palmer, ex piloto de Renault en Fórmula 1, lo resumió con claridad: “Todos conocen Barcelona como la palma de su mano. De alguna manera se siente como casa, porque históricamente fue uno de los circuitos donde más tiempo se manejó”.
Dónde se puede adelantar
El sobrepaso sigue siendo uno de los puntos más complejos. La curva 1 aparece como la principal oportunidad para intentar una maniobra, aunque también es uno de los sectores más difíciles del circuito.
Otra zona delicada está entre las curvas 4 y 5, una frenada en bajada que suele invitar al error si el piloto se pasa apenas del punto justo. Con algo de peralte, el sector permite corregir, pero también puede hacer perder ritmo si el auto no queda bien acomodado.
Las nuevas herramientas de 2026
La edición 2026 tendrá además el condimento de las nuevas herramientas reglamentarias. Sin el DRS tradicional, los autos utilizan el llamado Straight Mode, una configuración aerodinámica que reduce la resistencia al avance en sectores determinados.
En Barcelona habrá cuatro zonas habilitadas: la recta principal, el tramo entre las curvas 3 y 4, el sector entre las curvas 5 y 7, y la recta entre las curvas 9 y 10.
También entrará en juego el Overtake Mode, el nuevo modo de potencia que reemplaza al DRS como herramienta para facilitar los ataques. En este caso, la detección estará ubicada en la curva 13 y la activación llegará antes de la curva 14, camino a la recta principal.
Datos para tener en cuenta
La carrera de este fin de semana será la primera bajo el nombre de Gran Premio de Barcelona-Catalunya, aunque se tratará del 36° Gran Premio disputado en Catalunya.
Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los pilotos más ganadores en este circuito, con seis victorias cada uno. Ferrari lidera entre los equipos, con ocho triunfos, mientras que Mercedes es la escudería con más poles, con nueve.
Además, la fecha tendrá un dato especial para George Russell: será su largada número 100 como piloto de Mercedes en la Fórmula 1.
Una prueba de fuego para Colapinto y Alpine
En un campeonato que llega con Mercedes como referencia y Andrea Kimi Antonelli en plena racha ganadora, Barcelona aparece como una prueba de fuego. El circuito español suele ordenar las fuerzas con bastante claridad. Para Colapinto, será una oportunidad para recuperar sensaciones después de Mónaco; para Alpine, una medida concreta para saber si el desarrollo del A526 empieza a traducirse en rendimiento.