Fórmula 1

Colapinto y Gasly: la confianza marcó la diferencia en Mónaco

El argentino sufrió con un Alpine difícil de llevar durante todo el fin de semana, mientras su compañero logró meterse en Q3 y sostenerse en zona de puntos. En Monte Carlo, esa diferencia de confianza terminó pesando más que cualquier otra cosa.