La comparación entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco no admite una lectura simple. No fue un fin de semana para sentenciar a uno ni para elevar al otro por encima de todo.
Colapinto y Gasly: la confianza marcó la diferencia en Mónaco
El argentino sufrió con un Alpine difícil de llevar durante todo el fin de semana, mientras su compañero logró meterse en Q3 y sostenerse en zona de puntos. En Monte Carlo, esa diferencia de confianza terminó pesando más que cualquier otra cosa.
Fue, más bien, una muestra clara de cuánto puede cambiar el rendimiento de un piloto cuando logra confiar en el auto. Y en Monte Carlo, esa confianza no es un detalle: es casi una condición indispensable para sobrevivir.
Gasly estuvo un paso por delante durante todo el fin de semana. No por una diferencia exagerada en cada salida a pista, sino por una mayor consistencia.
Fue más rápido que Colapinto en las tres prácticas libres y, cuando llegó la clasificación, consiguió poner el Alpine en la novena posición, dentro de la Q3. Ese resultado le abrió una carrera distinta: largar desde la zona de puntos lo dejó en el grupo correcto cuando la prueba empezó a desordenarse.
Colapinto, en cambio, nunca pudo construir esa base de confianza. El argentino mejoró en la clasificación y marcó allí su mejor vuelta del fin de semana, pero llegó al sábado con una suma de señales incómodas: bloqueos, roces, trompos y una sensación de auto difícil de llevar al límite.
En Mónaco, donde cada metro exige precisión, esa falta de confianza se paga más caro que en cualquier otro circuito.
Los tiempos reflejaron esa diferencia. En la primera práctica, Gasly fue 10° con 1m15s828, mientras Colapinto quedó 15° con 1m16s189.
En la segunda tanda, el francés volvió a quedar por delante con 1m14s497, contra el 1m14s758 del argentino. La brecha se amplió en la tercera práctica: Gasly fue 13° con 1m14s480 y Colapinto terminó 19° con 1m15s179.
La clasificación confirmó esa tendencia. Gasly giró en 1m13s226 y se ubicó noveno, mientras Colapinto quedó 14° con 1m13s995. En un circuito convencional, largar cinco puestos más atrás puede abrir margen para recuperar con ritmo, estrategia o degradación. En Mónaco, en cambio, significa quedar atrapado en otra carrera.
El domingo terminó de marcar esa diferencia. Gasly, pese a las penalizaciones por exceso de velocidad en el pit lane, finalizó séptimo y sumó puntos para Alpine. Colapinto, en cambio, terminó 14°, condicionado por el tráfico, por una estrategia que no lo favoreció y por un relanzamiento caótico en el que quedó envuelto en el toque con Carlos Sainz.
Tampoco la vuelta rápida de cada uno dejó una lectura muy distinta. Gasly marcó 1m15s497, el tercer mejor registro de carrera, mientras Colapinto hizo 1m16s316, décimo en ese apartado. La diferencia no habla solamente de velocidad pura, sino también de contexto: uno tuvo más aire para mostrar ritmo; el otro pasó buena parte de la prueba encerrado en tráfico.
Por eso, la comparación debe leerse con cuidado. Gasly hizo un mejor fin de semana y aprovechó mejor el potencial del Alpine. Colapinto, en cambio, nunca encontró una plataforma cómoda para atacar.
No fue falta de actitud ni de capacidad, sino una combinación de confianza limitada, tráfico, estrategia y un circuito que no perdona. Mónaco le dejó a Colapinto una lección incómoda, pero útil. No todos los malos fines de semana en la Fórmula 1 representan una alarma mayor.
Algunos son, simplemente, carreras para archivar rápido y estudiar bien. El argentino no perdió lo que había construido en Miami y Canadá; lo que se cortó fue la continuidad emocional de esa racha positiva. Y eso, en una temporada larga, también forma parte del aprendizaje.