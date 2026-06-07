Max Verstappen tuvo una gran clasificación el sábado al quedar a milésimas de la pole position y esperaba poder presentarle pelea a Kimi Antonelli por la victoria, pero todo se fue al tacho muy pronto para el cuatro veces campeón mundial.
Fórmula 1
Verstappen queda parado en la salida de Mónaco y se salva de milagro
Max Verstappen tuvo problemas en su Red Bull en el inicio del Gran Premio de Mónaco. Afortunadamente, todos pudieron esquivar al neerlandés, que era segundo en la parrilla.
Max Verstappen tuvo problemas en su Red Bull en el inicio del Gran Premio de Mónaco
El Red Bull presentó una falla al momento de la largada y Verstappen apenas pudo mover el coche hacia el costado izquierdo mientras todos quienes salían detrás de él lo esquivaban, salvando lo que podría haber sido un serio accidente.
Este frustrante resultado para el neerlandés llega luego de que consiguiera su primer podio de la temporada en el pasado Gran Premio de Canadá, cuando finalizó tercero.
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