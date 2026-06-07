Nicolás Varrone completó su paso por el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 2, en un fin de semana de alta exigencia dentro del circuito callejero de Montecarlo. El argentino de Van Amersfoort Racing había comenzado condicionado por una clasificación complicada, donde se ubicó 16° en la general luego de quedar 8° en su grupo, a 0s766 del mejor registro marcado por Nikola Tsolov en esa tanda. La pole position quedó en manos de Rafael Câmara, con un tiempo de 1m20s923.
Varrone completó el desafío de Mónaco en un fin de semana cuesta arriba
El argentino finalizó 20° en la carrera principal de la Fórmula 2 en Montecarlo, donde la victoria quedó en manos de Nikola Tsolov. La clasificación volvió a ser determinante en un trazado donde avanzar siempre resulta complejo.
En la carrera Sprint del sábado, Varrone logró avanzar y vio la bandera a cuadros en el 12° puesto. En una pista donde cada maniobra se paga cara y los sobrepasos son escasos, el argentino pudo completar la competencia sin errores grandes y ganar terreno respecto de su posición de partida. La victoria quedó en manos de Noel León, escoltado por Roman Bilinski y Gabriele Mini.
El domingo, en la carrera principal, el desarrollo fue más cuesta arriba para Varrone. La Feature Race tuvo como ganador a Nikola Tsolov, quien heredó la punta en el cierre luego del abandono de Rafael Câmara, que venía liderando hasta cometer un bloqueo en la primera curva. Alex Dunne terminó segundo y Dino Beganovic completó el podio. Varrone, por su parte, finalizó 20° con el auto del Van Amersfoort Racing, en una prueba en la que no pudo meterse en zona de puntos.
Más allá del resultado final, el fin de semana dejó otra experiencia importante para el piloto argentino en su proceso de adaptación a la Fórmula 2. Mónaco siempre representa una evaluación particular: poco margen, mucho tránsito y una clasificación que suele marcar el destino de todo el fin de semana. En ese contexto, Varrone completó las dos carreras y ahora buscará recuperar terreno en un circuito más tradicional.
Con los resultados de Mónaco, Varrone se mantiene 14° en el campeonato de pilotos con 14 puntos. La punta del certamen quedó en manos de Gabriele Mini con 63 unidades, apenas una más que Nikola Tsolov, que trepó al segundo lugar con 62 tras su victoria en la carrera principal.
La próxima fecha de la Fórmula 2 será en Barcelona, del 12 al 14 de junio, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La actividad tendrá práctica y clasificación el viernes, carrera Sprint el sábado y Feature Race el domingo.