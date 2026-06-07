Fórmula 2

Varrone completó el desafío de Mónaco en un fin de semana cuesta arriba

El argentino finalizó 20° en la carrera principal de la Fórmula 2 en Montecarlo, donde la victoria quedó en manos de Nikola Tsolov. La clasificación volvió a ser determinante en un trazado donde avanzar siempre resulta complejo.