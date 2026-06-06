La clasificación del Gran Premio de Mónaco volvió a tener ese clima único que la Fórmula 1 encuentra cada año en el Principado: autos al límite, muros demasiado cerca y una vuelta que puede cambiar todo. En ese escenario, Andrea Kimi Antonelli firmó una pole de enorme valor con Mercedes y largará desde el primer lugar en una carrera donde la posición de partida suele ser determinante.
Antonelli le ganó la pulseada a Verstappen y Colapinto largará 14° en Mónaco
Andrea Kimi Antonelli se quedó con una pole de alto impacto en las calles de Monte Carlo. El piloto de Mercedes superó a Max Verstappen por apenas 43 milésimas en una definición electrizante. Franco Colapinto avanzó hasta la Q2 con Alpine y partirá desde el 14° lugar.
El joven italiano marcó 1m12s051 en su último intento y desplazó a Max Verstappen, que segundos antes había parecido quedarse con la pole al registrar 1m12s094. La diferencia fue de apenas 43 milésimas, mínima en el cronómetro, pero enorme en el contexto de Mónaco. Antonelli no necesitó pintar de violeta ningún sector: le alcanzó con tres parciales personales para construir una vuelta precisa y quedarse con el lugar de privilegio.
La definición fue intensa hasta el último paso por la meta. En el primer intento de Q3, Antonelli ya había quedado al frente con 1m12s375, apenas una milésima por delante de Verstappen.
Charles Leclerc, que buscaba la pole ante su público, tuvo una clasificación con tensión: primero abortó una vuelta tras quedar complicado con tráfico y luego logró ponerse provisoriamente primero con 1m12s351. Pero todavía faltaba el cierre.
Verstappen respondió con una vuelta fuerte y bajó la referencia hasta 1m12s094. Parecía el golpe definitivo del piloto de Red Bull, pero Antonelli encontró una vuelta final de enorme precisión para quedarse con la pole. El propio piloto de Mercedes la definió como una de esas “vueltas mágicas”, en la que pudo juntar todo cuando más lo necesitaba.
Detrás de Antonelli y Verstappen, Lewis Hamilton quedó tercero con Ferrari y compartirá la segunda fila con Charles Leclerc. Isack Hadjar completó un gran quinto puesto, por delante de George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly y Liam Lawson, quienes cerraron los diez primeros lugares de la clasificación.
Freno a la ilusión
Para Franco Colapinto, la jornada tuvo sabor intermedio. El argentino logró superar una Q1 cargada de tensión y avanzó a la segunda parte de la clasificación con el Alpine. En Mónaco, ese primer corte nunca es un trámite: el tráfico, las banderas amarillas y la necesidad de encontrar pista limpia vuelven cada intento una maniobra de alto riesgo.
La Q1 tuvo un momento clave con el accidente de Gabriel Bortoleto en la Nouvelle Chicane. El brasileño golpeó contra las barreras, dañó la suspensión delantera izquierda de su Audi y provocó una bandera roja cuando restaban 2m11s para el final de la tanda. La interrupción alteró los últimos intentos y dejó a varios pilotos apurados para cruzar la línea a tiempo.
Colapinto, que no llegó a completar otro intento tras la reanudación, logró sobrevivir al corte y avanzar a la Q2. En cambio, quedaron eliminados Esteban Ocon, Sergio “Checo” Pérez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. Pérez, que había salido primero en la fila tras la bandera roja, no consiguió mejorar y terminó 18° con Cadillac.
En la Q2, la pista volvió a llenarse de autos con neumáticos blandos nuevos y la lucha por ingresar entre los diez mejores fue muy cerrada. Verstappen marcó la referencia con 1m12s499, dos décimas por delante de Antonelli, mientras que en la zona media se abrió una pelea directa entre Williams, Alpine, Racing Bulls y Audi.
No pudo pasar a Q3
Colapinto intentó mejorar sobre el final, pero no le alcanzó para meterse en la Q3. El argentino quedó 14°, por detrás de Alex Albon, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg, y por delante de Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto, que no pudo tomar parte de la segunda tanda tras su accidente en Q1. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, sí logró avanzar y terminó dentro del grupo de los diez mejores.
El resultado deja a Colapinto con una carrera exigente por delante. En un circuito como Mónaco, donde sobrepasar es una de las tareas más difíciles del calendario, largar 14° obliga a pensar en una competencia ordenada, sin errores y con una estrategia que permita aprovechar cualquier neutralización o circunstancia de carrera.
Antonelli, en cambio, dio un paso enorme para el domingo. La pole no garantiza la victoria, pero en Monte Carlo tiene un valor especial. Y el líder del campeonato volvió a demostrar que, incluso bajo la presión de Verstappen, Hamilton, Leclerc y los muros del Principado, tiene la capacidad de resolver en la vuelta justa.