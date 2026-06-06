Fórmula 1

Antonelli le ganó la pulseada a Verstappen y Colapinto largará 14° en Mónaco

Andrea Kimi Antonelli se quedó con una pole de alto impacto en las calles de Monte Carlo. El piloto de Mercedes superó a Max Verstappen por apenas 43 milésimas en una definición electrizante. Franco Colapinto avanzó hasta la Q2 con Alpine y partirá desde el 14° lugar.