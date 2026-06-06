Circuito urbano

Varrone completó la Sprint de la Fórmula 2 en las calles de Mónaco

El argentino Nicolás Varrone finalizó 12° en la carrera Sprint de la Fórmula 2 en Monte Carlo, en una competencia dominada por el mexicano Noel León. El piloto de Van Amersfoort Racing logró ver la bandera a cuadros en un circuito donde avanzar es siempre una misión compleja.