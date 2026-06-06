Nicolás Varrone completó este sábado la carrera Sprint de la Fórmula 2 en el exigente trazado callejero de Mónaco, escenario que no perdona errores y que, por sus características, suele dejar muy poco margen para la recuperación. El argentino terminó en el 12° puesto con el auto del Van Amersfoort Racing, en una competencia que tuvo como ganador al mexicano Noel León, representante de Campos Racing.
Varrone completó la Sprint de la Fórmula 2 en las calles de Mónaco
El argentino Nicolás Varrone finalizó 12° en la carrera Sprint de la Fórmula 2 en Monte Carlo, en una competencia dominada por el mexicano Noel León. El piloto de Van Amersfoort Racing logró ver la bandera a cuadros en un circuito donde avanzar es siempre una misión compleja.
Varrone había partido desde una posición intermedia luego de una clasificación complicada, en la que quedó 16° en la general tras marcar 1m21s819 en el Grupo B. En Mónaco, esa ubicación de largada condiciona buena parte del fin de semana, porque los sobrepasos son escasos y cualquier intento exige asumir riesgos muy altos entre los muros del Principado.
La Sprint se disputó sobre 30 vueltas y tuvo a León como claro dominador. El mexicano sostuvo el liderazgo hasta la bandera a cuadros y se quedó con la victoria con un tiempo total de 43m06s407. Detrás finalizaron Roman Bilinski, con el DAMS Lucas Oil, y Gabriele Minì, con el MP Motorsport, quienes completaron el podio.
Para Varrone, la carrera fue más de resistencia, concentración y aprendizaje que de ataque. El argentino cruzó la meta a 1m11s794 del vencedor y quedó fuera de la zona de puntos, reservada en la Sprint para los ocho primeros. Sin embargo, pudo completar la exigencia de Monte Carlo, un circuito donde terminar también forma parte del desafío, especialmente para un piloto que atraviesa su primera temporada en la categoría.
El resultado no le permitió sumar unidades, pero sí continuar acumulando experiencia en uno de los fines de semana más particulares del calendario. Mónaco obliga a trabajar con precisión milimétrica, tanto en la clasificación como en la carrera, y Varrone logró cerrar la Sprint sin mayores sobresaltos en una pista que suele castigar cualquier exceso.
La actividad de la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que se pondrá en marcha a las 04.25 de la madrugada de la Argentina en el circuito callejero de Mónaco. Allí, Varrone buscará aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en una competencia más extensa y con estrategia obligatoria, en un trazado donde la posición de pista tiene un peso determinante.