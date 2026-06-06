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Este sábado

Cómo ver en vivo la clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco

El argentino Franco Colapinto participa desde las 11 horas en el circuito urbano de Montecarlo.

Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Yves HermanFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Yves Herman
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Este sábado desde las 11, hora argentina, se lleva a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

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El argentino Franco Colapinto de Alpine buscará repetir su gran actuación obtenida en el Gran Premio de Canadá, de las mejores en clasificación y la mejor en carrera.

Dónde y cuándo verlo

Para Argentina, la transmisión está a cargo de la señal televisiva de Fox Sports y la señal de streaming de ESPN a través de Disney+.

Cuál es el calendario

Este domingo continúa la actividad de la Fórmula 1 y las categorías menores en el marco del Gran Premio de Mónaco, en el Circuito de Mónaco, ubicado entre los distritos de Montecarlo y La Condamine, dentro del Principado.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 5, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Manon CruzFranco Colapinto. Crédito: REUTERS

El fin de semana monegasco tendrá a tres argentinos participando en sus respectivas categorías.

Franco Colapinto regresa con su Alpine tras el 6° puesto en Canadá, su mejor rendimiento. En Fórmula 2 también estará otra vez Nicolás Varrone con el Van Amersfoort Racing.

Nicolás Varrone avanzó cinco posiciones en Montreal y terminó séptimo en la carrera principal.Nicolás Varrone.

El otro que verá actividad luego del debut en Australia es el joven Mattia Colnaghi de MP Motorsport en la Fórmula 3.

Domingo 7 de junio

  • F3 | Carrera principal: 02:45
  • F2 | Carrera principal: 04:25
  • F1 | Gran Premio de Mónaco: 10:00

Cómo le fue a Colapinto este viernes

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.

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El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.

En la práctica libre 2, el mejor tiempo fue para el británico Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó decimoquinto.

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