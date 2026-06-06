Este sábado desde las 11, hora argentina, se lleva a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
Cómo ver en vivo la clasificación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco
El argentino Franco Colapinto participa desde las 11 horas en el circuito urbano de Montecarlo.
El argentino Franco Colapinto de Alpine buscará repetir su gran actuación obtenida en el Gran Premio de Canadá, de las mejores en clasificación y la mejor en carrera.
Dónde y cuándo verlo
Para Argentina, la transmisión está a cargo de la señal televisiva de Fox Sports y la señal de streaming de ESPN a través de Disney+.
Cuál es el calendario
Este domingo continúa la actividad de la Fórmula 1 y las categorías menores en el marco del Gran Premio de Mónaco, en el Circuito de Mónaco, ubicado entre los distritos de Montecarlo y La Condamine, dentro del Principado.
El fin de semana monegasco tendrá a tres argentinos participando en sus respectivas categorías.
Franco Colapinto regresa con su Alpine tras el 6° puesto en Canadá, su mejor rendimiento. En Fórmula 2 también estará otra vez Nicolás Varrone con el Van Amersfoort Racing.
El otro que verá actividad luego del debut en Australia es el joven Mattia Colnaghi de MP Motorsport en la Fórmula 3.
Domingo 7 de junio
- F3 | Carrera principal: 02:45
- F2 | Carrera principal: 04:25
- F1 | Gran Premio de Mónaco: 10:00
Cómo le fue a Colapinto este viernes
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco.
El liderazgo fue para los pilotos de Ferrari, ya que el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton terminaron en la primera y segunda posición, respectivamente.
En la práctica libre 2, el mejor tiempo fue para el británico Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que el argentino Franco Colapinto finalizó decimoquinto.