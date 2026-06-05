Automovlisimo

Nielsen marcó el diagnóstico de Alpine en Mónaco: balance, tracción y una clasificación decisiva

Alpine cerró el viernes del Gran Premio de Mónaco con una lectura exigente desde adentro. Más allá de las 132 vueltas completadas entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, Steve Nielsen fue claro en el balance del día: el equipo no quedó conforme con la posición en la que terminó después de las dos sesiones de entrenamientos libres y necesita encontrar un paso adelante antes de la clasificación.