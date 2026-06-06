Automovilismo

Mónaco abre otro capítulo de tensión: Antonelli larga adelante, Verstappen amenaza y Ferrari espera su oportunidad

La mítica carrera en el Principado promete una largada de alto voltaje. En un trazado callejero que no perdona errores y donde los sobrepasos son casi imposibles, la primera curva y la cercanía de los muros definirán gran parte del domingo.