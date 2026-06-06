Tras la clasificación

Colapinto reconoció dificultades en Mónaco, pero se mostró optimista: "No es tan grave"

El piloto argentino cerró la clasificación del Gran Premio de Mónaco en la 14ª posición y reconoció que atraviesa uno de los fines de semana más complejos desde su llegada a Alpine. Sin embargo, destacó que el equipo quedó a apenas dos décimas de ingresar a la Q3 y aseguró que el panorama “no es tan terrible” de cara a la carrera del domingo.