Automovilismo

Colnaghi avanzó en Mónaco y rescató experiencia en su año debut en la F3

El argentino finalizó 19° en la carrera principal de la Fórmula 3 en Montecarlo, donde el triunfo fue para Brando Badoer. Después de una clasificación complicada, logró completar las dos competencias del fin de semana y sumar rodaje en su temporada debut.