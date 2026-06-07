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Colnaghi avanzó en Mónaco y rescató experiencia en su año debut en la F3

El argentino finalizó 19° en la carrera principal de la Fórmula 3 en Montecarlo, donde el triunfo fue para Brando Badoer. Después de una clasificación complicada, logró completar las dos competencias del fin de semana y sumar rodaje en su temporada debut.

Mattia Colnaghi completó su participación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 3Mattia Colnaghi completó su participación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 3
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Mattia Colnaghi completó su participación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 3, en una fecha que significó otro paso importante dentro de su primera temporada en la categoría. El piloto argentino de MP Motorsport llegó al trazado urbano de Montecarlo con el desafío de adaptarse rápidamente a un circuito que no perdona errores y donde la clasificación suele tener un peso determinante.

El inicio del fin de semana fue de menor a mayor. En la única práctica libre, Colnaghi cerró 18° tras mejorar su registro en el relanzamiento de una tanda que había comenzado con bandera roja. Luego, en clasificación, quedó 27° en la general, después de marcar 1m25s919 en el Grupo B. Esa posición lo obligó a largar desde el fondo en ambas carreras del fin de semana.

El piloto argentino de MP Motorsport llegó al trazado urbano de Montecarlo con el desafío de adaptarse rápidamenteEl piloto argentino de MP Motorsport llegó al trazado urbano de Montecarlo con el desafío de adaptarse rápidamente

En la carrera Sprint del sábado, Colnaghi logró uno de los datos positivos del fin de semana: avanzó diez posiciones y terminó 17°. El argentino largó 27°, aprovechó los incidentes del comienzo y luego sostuvo el ritmo en un desarrollo interrumpido por bandera roja y autos de seguridad. La victoria, finalmente, quedó para Gerrard Xie, después de las sanciones posteriores a la competencia.

El domingo, en la carrera principal, Colnaghi volvió a completar la prueba y finalizó 19° con el MP Motorsport. La victoria fue para Brando Badoer, que dominó de punta a punta con el auto de Rodin Motorsport. Théophile Naël terminó segundo y Freddie Slater completó el podio en las calles del Principado.

Colnaghi volvió a completar la prueba y finalizó 19° con el MP Motorsport.Colnaghi volvió a completar la prueba y finalizó 19° con el MP Motorsport.

Para Colnaghi, el balance pasa menos por el resultado frío y más por la experiencia acumulada. En un escenario como Mónaco, donde un error puede dejar afuera a cualquiera, el argentino pudo completar las dos carreras y sumar kilómetros valiosos en su año debut dentro de la Fórmula 3. El avance en la Sprint fue su punto más fuerte del fin de semana, aunque la clasificación volvió a condicionar sus posibilidades de pelear más adelante.

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En el campeonato, Colnaghi se ubica 17° con 1 punto. La punta sigue en manos de Ugo Ugochukwu, que reúne 43 unidades, seguido por Bruno del Pino con 35 y Freddie Slater con 34.

La próxima fecha de la Fórmula 3 también será en Barcelona, del 12 al 14 de junio. La categoría tendrá práctica y clasificación el viernes, Sprint el sábado y carrera principal el domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

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