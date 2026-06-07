El piloto español del CFMOTO Aspar Team construyó su triunfo con autoridad. Después de superar al poleman David Almansa en el desarrollo de la prueba, Quiles logró abrir una diferencia que le permitió controlar la punta hasta el final. La carrera fue detenida sobre el cierre por el accidente que involucró a David Muñoz, Brian Uriarte y Valentín Perrone, por lo que la clasificación se tomó con referencia a la vuelta anterior. El podio quedó en manos de Quiles, escoltado por Almansa y Álvaro Carpe.
Morelli sumó en Hungría y Perrone quedó fuera tras una caída en el cierre de Moto3
La carrera de Moto3 en el Gran Premio de Hungría tuvo un cierre abrupto y cargado de tensión en el circuito de Balaton Park. Máximo Quiles volvió a imponer condiciones en la categoría menor del Mundial de Motociclismo y se quedó con una nueva victoria, en una competencia que terminó con bandera roja en la última vuelta por una caída múltiple en plena pelea por los puestos de adelante.
Entre los argentinos, Marco Morelli fue quien pudo capitalizar mejor el domingo. El piloto del CFMOTO Aspar Team finalizó en el séptimo puesto, a 20s276 del ganador, y sumó nueve puntos importantes para sostenerse entre los protagonistas del campeonato. Su carrera fue sólida, sin quedar prendido en los incidentes decisivos, y le permitió cerrar el fin de semana con un resultado positivo después de haber largado desde la tercera fila.
Valentín Perrone, en cambio, se fue de Hungría con un sabor amargo. El argentino del Red Bull KTM Tech3 había partido desde la cuarta posición y tenía una buena oportunidad para pelear por un resultado fuerte, pero quedó involucrado en el accidente de la última vuelta. Según los reportes, Muñoz tocó la rueda trasera de Carpe y cayó en plena recta; en la secuencia también se vieron afectados Uriarte y Perrone. El argentino pudo levantarse por sus propios medios, aunque quedó clasificado como abandono y no sumó puntos.
Con este resultado, Quiles refuerza su liderazgo en el Mundial de Moto3. El español llegó a 170 puntos y ya acumula cinco victorias en ocho carreras, mientras que Álvaro Carpe se mantiene como escolta con 109 unidades. En cuanto a los argentinos, Morelli queda con 77 puntos tras sumar en Hungría, mientras que Perrone se mantiene con 60, luego de no poder completar la competencia.
La próxima fecha del calendario será el Gran Premio de República Checa, que se disputará del 19 al 21 de junio en el Autódromo de Brno. La carrera de Moto3 está prevista para el domingo 21 de junio a las 11:00 de España, es decir, las 6:00 de la Argentina.