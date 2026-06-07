Motociclismo

Morelli sumó en Hungría y Perrone quedó fuera tras una caída en el cierre de Moto3

La carrera de Moto3 en el Gran Premio de Hungría tuvo un cierre abrupto y cargado de tensión en el circuito de Balaton Park. Máximo Quiles volvió a imponer condiciones en la categoría menor del Mundial de Motociclismo y se quedó con una nueva victoria, en una competencia que terminó con bandera roja en la última vuelta por una caída múltiple en plena pelea por los puestos de adelante.