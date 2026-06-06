La clasificación de Moto3 en Hungría dejó una nueva muestra del gran momento de David Almansa. El piloto del Liqui Moly Dynavolt Intact GP marcó un tiempo de 1m45s686 en el Balaton Park y consiguió su segunda pole position consecutiva dentro de la categoría.
Almansa hizo la pole en Hungría y Perrone quedó cuarto en Moto3
David Almansa se quedó con la clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Hungría, que se disputa en el Balaton Park. El español marcó 1m45s686 y logró su segunda pole consecutiva. Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli también fueron protagonistas: clasificaron cuarto y séptimo, respectivamente.
Almansa partirá este domingo desde la posición de privilegio, acompañado en la primera fila por Máximo Quiles, del CFMOTO Aspar Team, y Brian Uriarte, representante del Red Bull KTM Ajo. Los tres españoles ocuparán los primeros lugares de la grilla en una carrera que promete intensidad desde la largada.
Para el motociclismo argentino, la clasificación también dejó señales muy positivas. Valentín Perrone, con la moto del Red Bull KTM Tech3, finalizó cuarto y será quien encabece la segunda fila de partida. El argentino volvió a mostrarse competitivo en una tanda exigente y quedó muy bien ubicado para pelear desde el inicio de la carrera.
Junto a Perrone partirán Jesús Ríos y Rico Salmela, quienes completaron la segunda línea. Apenas por detrás se ubicó Marco Morelli, otro de los argentinos presentes en la categoría, que clasificó séptimo con el CFMOTO Aspar Team y largará desde la tercera fila.
El Top 10 de la Q2 lo completaron Adrián Cruces, Veda Pratama y Joel Kelso. Más atrás quedaron pilotos que deberán remontar desde la cuarta fila, entre ellos Adrián Fernández, David Muñoz y Álvaro Carpe.
La carrera de Moto3 en Hungría se disputará este domingo desde las 6 de la mañana de la Argentina, en el trazado de Balaton Park. Perrone largará desde una posición de privilegio para intentar meterse en la pelea principal, mientras que Morelli buscará avanzar desde la tercera fila en una competencia que puede ser clave para los argentinos.