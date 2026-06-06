Motociclismo

Almansa hizo la pole en Hungría y Perrone quedó cuarto en Moto3

David Almansa se quedó con la clasificación de Moto3 en el Gran Premio de Hungría, que se disputa en el Balaton Park. El español marcó 1m45s686 y logró su segunda pole consecutiva. Los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli también fueron protagonistas: clasificaron cuarto y séptimo, respectivamente.