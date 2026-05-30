Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone afrontarán este domingo un desafío exigente en el Gran Premio de Italia de Moto3, luego de una clasificación que los dejó lejos de los puestos de privilegio en el circuito de Mugello.
Moto3: Morelli partirá desde la tercera fila y Perrone buscará remontar en Mugello
Los pilotos argentinos afrontarán una exigente prueba en el tradicional circuito italiano. Morelli largará desde la tercera fila, mientras que Perrone deberá remontar para acercarse a los puestos de punta.
Morelli fue el mejor de los representantes nacionales al conseguir el octavo lugar en la grilla de partida, mientras que Perrone deberá largar desde la decimosexta posición y apostar a una carrera de recuperación para sumar puntos importantes en el campeonato.
El joven piloto argentino de 18 años marcó un tiempo de 1:55.374 en la sesión clasificatoria, registro que le permitirá partir desde la tercera fila.
Aunque no logró meterse en la pelea por la pole position, el resultado lo mantiene con buenas posibilidades de luchar por los puestos de vanguardia en una categoría caracterizada por la paridad y los constantes cambios de posición.
Gran momento
Morelli atraviesa una destacada temporada en Moto3 y llega a la cita italiana ocupando el cuarto puesto del campeonato. Entre sus actuaciones más sobresalientes se encuentra el segundo lugar conseguido en el Gran Premio de Brasil, resultado que lo consolidó entre los protagonistas de la categoría.
Distinta fue la clasificación para Valentín Perrone. El piloto argentino no encontró el ritmo necesario para acercarse a los líderes y cerró la jornada con un mejor tiempo de 1:55.779, que lo ubicó en el decimosexto puesto.
De esta manera, Perrone estará obligado a protagonizar una remontada si pretende involucrarse en la lucha por las posiciones de adelante. El argentino ocupa actualmente el sexto lugar en el campeonato y tiene como mejor resultado de la temporada el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Tailandia.
Todo listo para el domingo
La pole position quedó en manos del español Máximo Quiles (KTM), líder del campeonato, quien ratificó su gran presente al marcar el mejor tiempo de la clasificación. Junto a él partirán desde la primera fila el malasio Hakim Danish (KTM) y el australiano Joel Kelso (Honda), dos de los pilotos que buscarán impedir una nueva victoria del español.
Con una pista históricamente favorable para los sobrepasos y una categoría donde las diferencias suelen ser mínimas, tanto Morelli como Perrone tendrán oportunidades para avanzar posiciones y acercarse a los puestos de punta.
La carrera del Gran Premio de Italia de Moto3 se disputará este domingo desde las 6 de la mañana (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.