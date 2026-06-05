Motociclismo

Morelli y Perrone avanzaron directo a la Q2 de Moto3 en Hungría

Marco Morelli y Valentín Perrone completaron un viernes positivo para el motociclismo argentino en el Gran Premio de Hungría de Moto3. En la práctica clasificatoria disputada en el circuito de Balaton Park, ambos lograron ubicarse dentro del grupo de los 14 mejores y consiguieron el pase directo a la Q2, instancia en la que este sábado buscarán una buena posición de partida.