La referencia del viernes quedó en manos del español Máximo Quiles, del CFMOTO Aspar Team, quien marcó el mejor tiempo con un registro de 1:46.296. Detrás suyo se ubicaron Veda Pratama, del Honda Team Asia, y David Almansa, del Liqui Moly Dynavolt Intact GP, completando los tres primeros lugares de la jornada.
Morelli y Perrone avanzaron directo a la Q2 de Moto3 en Hungría
Marco Morelli y Valentín Perrone completaron un viernes positivo para el motociclismo argentino en el Gran Premio de Hungría de Moto3. En la práctica clasificatoria disputada en el circuito de Balaton Park, ambos lograron ubicarse dentro del grupo de los 14 mejores y consiguieron el pase directo a la Q2, instancia en la que este sábado buscarán una buena posición de partida.
Dentro de ese escenario, Morelli volvió a mostrar un buen nivel con la KTM del CFMOTO Aspar Team y cerró la práctica clasificatoria en el décimo puesto, a 0s691 de la punta. El argentino consiguió meterse entre los diez mejores de una tanda clave, donde el objetivo principal era evitar el paso por la Q1 y asegurar directamente un lugar en la lucha por la pole position.
Perrone, por su parte, también cumplió con una tarea sólida. El piloto del Red Bull KTM Tech3 finalizó undécimo, apenas detrás de Morelli, a 0s708 del tiempo marcado por Quiles. Con ese resultado, el joven argentino también quedó clasificado de manera directa a la Q2 y tendrá la posibilidad de pelear por una buena ubicación en la grilla.
El rendimiento de los dos argentinos toma mayor valor por la paridad de la categoría, donde las diferencias suelen ser mínimas y cualquier detalle puede modificar el orden en los minutos finales. Tanto Morelli como Perrone lograron resolver bien la práctica del viernes y se aseguraron estar entre los protagonistas de la clasificación.
Además de Quiles, Pratama y Almansa, también avanzaron directamente David Muñoz, Joel Kelso, Casey O’Gorman, Adrián Fernández, Rico Salmela, Guido Pini, Morelli, Perrone, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe y Ruche Moodley.
La actividad de Moto3 continuará este sábado con la clasificación, que se pondrá en marcha desde las 7:45 de Argentina. Allí, Morelli y Perrone buscarán transformar el buen trabajo del viernes en una posición de largada que les permita encarar con mejores expectativas la carrera del domingo en Hungría.