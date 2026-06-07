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Alpine solicitó revisión a la FIA para recuperar el podio de Gasly en Mónaco

La escudería apela a la Federación tras las penalizaciones que privaron al piloto francés de un podio en el icónico circuito del Principado, generando controversia.

La escudería busca revertir la sanción que relegó a su piloto tras una actuación destacada en el circuito monegasco, marcada por sorpresivas penalizaciones. REUTERS/Jakub PorzyckiLa escudería busca revertir la sanción que relegó a su piloto tras una actuación destacada en el circuito monegasco, marcada por sorpresivas penalizaciones. REUTERS/Jakub Porzycki
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Alpine ha solicitado un Derecho de Revisión ante la FIA, el órgano rector de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Mónaco, donde Pierre Gasly perdió los puestos de podio debido a un par de penalizaciones por exceso de velocidad en el carril de boxes.

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En una dramática carrera por las calles del Principado, afectada por autos de seguridad y una bandera roja, Gasly avanzó desde el noveno lugar de la grilla hasta el cuarto, que se transformó en tercero cuando George Russell, de Mercedes, cumplió un pase y siga en las vueltas finales.

Sin embargo, Gasly recibió sus propias sanciones tras la bandera a cuadros. El piloto francés fue considerado responsable de exceder el límite de velocidad en boxes en dos ocasiones, lo que sumó una penalización combinada de 10 segundos que lo retrasó hasta el séptimo lugar.

Formula One F1 - Monaco Grand Prix - Circuit de Monaco, Monaco - June 5, 2026 Alpine's Pierre Gasly during practice REUTERS/Yves HermanGasly se vio perjudicado por un par de penalizaciones por exceso de velocidad en boxes. Foto: REUTERS / Yves Herman.

"Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, el equipo BWT Alpine Formula 1 Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA a raíz de las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane", expresaba un breve comunicado de Alpine tras la competencia.

Declaraciones

Al dar sus primeras declaraciones en la zona de prensa, Gasly manifestó: "En este momento, tengo el corazón roto. No sé qué decir. No quiero hablar ahora mismo".

May 21, 2026; Montreal, Quebec, CANADA; Alpine driver Pierre Gasly (10) addresses the media during a press conference at Circuit Gilles-Villeneuve. Mandatory Credit: David Kirouac-Imagn ImagesGasly, abatido tras perder el podio en Mónaco, confía en que Alpine logre revertir las sanciones por velocidad en boxes que afectaron su resultado final. Foto: David Kirouac.

"Todos trabajamos muy duro para conseguir estos momentos, y luego, cuando te lo quitan por cosas que tenemos que revisar… El equipo configuró correctamente el limitador de velocidad y yo lo activé mucho antes de la línea en ambas ocasiones".

"Crucé la línea en P3 en Mónaco frente a todos los fanáticos y toda la gente aquí, y al final nos penalizan y terminamos lejos. Realmente no sé qué decir".

Al ser consultado sobre los aspectos positivos que se podían rescatar de su rendimiento y el de Alpine este fin de semana, añadió: "Hace 10 años que hago esto, tengo cinco podios en mi carrera, y duele cuando pasás la línea en el podio y luego… No sé…".

"Espero que ellos [Alpine] puedan pelearlo, espero que puedan apelarlo, porque siento que hicimos todo lo que teníamos que hacer".

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