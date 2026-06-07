Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más fuertes de la temporada. El joven piloto de Mercedes se quedó con la victoria en un accidentado Gran Premio de Mónaco, una carrera que tuvo siete abandonos, sanciones, una bandera roja, dos largadas detenidas y un cierre cargado de investigaciones. Lewis Hamilton finalizó segundo con Ferrari e Isack Hadjar completó el podio de manera provisional. Franco Colapinto terminó 15° con Alpine y fue el último piloto clasificado.
Mónaco fue puro caos: Antonelli ganó, Hamilton fue segundo y Colapinto quedó 14°
El italiano de Mercedes logró su quinta victoria de la temporada en una carrera marcada por siete abandonos, sanciones y una bandera roja. Hamilton fue segundo, Hadjar completó el podio provisional y Franco Colapinto terminó 14° con Alpine.
Mónaco volvió a mostrar su cara más imprevisible. Durante gran parte de la competencia, la carrera pareció encaminada a una resolución sin demasiadas variantes, marcada por la dificultad habitual para avanzar en las calles del Principado. Pero todo cambió en el tramo final, cuando los golpes de Lance Stroll y Charles Leclerc en la curva Antony Noghes transformaron el desarrollo en una prueba caótica.
Antonelli había largado desde la pole y no falló. El italiano de Mercedes mantuvo la punta en la partida, mientras que Max Verstappen, que compartía la primera fila, sufrió un problema en el arranque. El Red Bull quedó prácticamente detenido, fue superado por todo el pelotón y terminó abandonando poco después en los boxes. Fue el primer golpe fuerte de una carrera que luego tendría muchos más.
Con Verstappen fuera de escena, Hamilton y Leclerc quedaron como principales perseguidores del líder. Ferrari había mostrado un gran potencial durante el fin de semana, especialmente en las prácticas, pero en carrera no logró poner en aprietos a Antonelli. El piloto de Mercedes abrió rápidamente una diferencia importante y manejó el ritmo con autoridad, incluso cuando el tránsito de rezagados redujo por momentos su ventaja.
Hamilton intentó sostenerse cerca, pero el ritmo del Mercedes fue superior. Antonelli llegó a construir una diferencia cercana a los 30 segundos antes de que la carrera entrara en una zona de descontrol. El italiano, además, llegó a reportar una sensación extraña en el motor en la subida hacia Massenet, aunque desde el equipo le transmitieron tranquilidad. Lejos de perder rendimiento, respondió con la vuelta rápida y mantuvo el control.
La primera gran interrupción llegó a falta de unas 20 vueltas, cuando Lance Stroll se fue contra las barreras en Antony Noghes, la última curva del circuito. El golpe provocó la salida del Auto de Seguridad y abrió la puerta a una intensa actividad en boxes. Muchos pilotos aprovecharon la neutralización para realizar una segunda parada, mientras otros utilizaron el momento para cumplir sanciones por exceso de velocidad en el pitlane.
La situación se agravó poco después del reinicio. Charles Leclerc, ídolo local y uno de los protagonistas del fin de semana, sufrió un accidente prácticamente calcado al de Stroll en el mismo sector. El golpe obligó a detener la carrera con bandera roja para que la FIA revisara el estado de la pista, luego de advertirse deterioro en una zona de asfalto recientemente trabajada en el ingreso a la última curva.
La imagen de Leclerc fuera de carrera volvió a ser un golpe duro para Ferrari en Mónaco. El monegasco venía de un fin de semana difícil, en el que nunca terminó de sentirse cómodo, y su abandono dejó a Hamilton como único representante fuerte de la Scuderia en la pelea por el podio. También terminó de abrir el camino para que Hadjar, pese a los problemas de su Red Bull, quedara en posición de conseguir su primer podio con el equipo.
Después de la bandera roja, la carrera se reanudó con una nueva largada detenida. Antonelli volvió a responder con frialdad. No se dejó sorprender por Hamilton y defendió el primer lugar con autoridad. En un circuito donde adelantar es casi imposible, esa maniobra fue decisiva. El italiano cruzó la meta con 4s4 de ventaja sobre el británico y sumó su quinta victoria de la temporada, reforzando su liderazgo en el campeonato.
Hamilton terminó segundo, aunque su carrera también estuvo condicionada por una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. Ferrari logró resolver ese problema durante la neutralización, por lo que el siete veces campeón del mundo pudo conservar una posición valiosa en una jornada donde el equipo italiano volvió a quedar con sensaciones mezcladas: competitivo, pero sin victoria y con Leclerc fuera de carrera.
El tercer lugar quedó para Isack Hadjar, aunque su resultado quedó bajo investigación. El piloto de Red Bull tuvo una carrera marcada por distintos inconvenientes técnicos, entre ellos problemas con la primera marcha y pérdida de potencia, pero logró sostenerse en la pelea. Pierre Gasly había finalizado por delante en pista, pero dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane lo hicieron caer al séptimo puesto.
Oscar Piastri fue cuarto con McLaren, en un fin de semana complicado para el equipo. Lando Norris debió abandonar por problemas de potencia y se quedó sin puntos por primera vez en la temporada. Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron una muy buena jornada para Racing Bulls al finalizar quinto y sexto, respectivamente. Lindblad, además, aprovechó la bandera roja para cambiar neumáticos y completar una estrategia que lo metió en zona de puntos.
Gasly quedó finalmente séptimo, por delante de Alex Albon y Esteban Ocon. Sergio “Checo” Pérez cerró el top ten y le daba a Cadillac su primer punto en la Fórmula 1, pero finalmente fue sancionado por una falsa largada en el reinicio al igual que lo había hecho en el cajón de partida que había quedado libre tras la largada desde boxes de Gabriel Bortoleto.
Franco Colapinto completó una carrera difícil con el Alpine y terminó en el 15° puesto la carrera, aunque por la sanción a Pérez finalmente quedó en el puesto 14°. El argentino también recibió una penalización por exceso de velocidad en el pitlane y, en el tramo final, se vio involucrado en un toque con Carlos Sainz antes del túnel. El español, que ya había sido golpeado por Nico Hulkenberg en la horquilla, terminó abandonando tras una secuencia adversa para Williams.
Para Alpine, el resultado dejó una sensación irregular. Gasly logró sumar puntos pese a las sanciones, mientras que Colapinto quedó lejos de la zona puntuable en una carrera donde la posición en pista, las neutralizaciones y las penalizaciones terminaron pesando demasiado. Mónaco no perdona errores, pero tampoco ofrece demasiadas chances de recuperación cuando la carrera se desordena.
George Russell también tuvo una jornada para el olvido. El británico fue penalizado por exceso de velocidad en el pitlane y luego recibió un drive-through por no cumplir correctamente esa sanción, ya que los mecánicos comenzaron a trabajar en su Mercedes antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario. Terminó 13° y sumó su segundo Gran Premio consecutivo sin puntos, un golpe importante para sus aspiraciones en el campeonato.
La lista de abandonos fue extensa: Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Norris, Stroll, Leclerc y Sainz quedaron fuera de carrera. Algunos por problemas mecánicos y otros por accidentes, en una prueba que pasó de ser táctica y contenida a transformarse en una de las más caóticas del año.
El comentario que deja Mónaco es claro: Antonelli no sólo ganó por velocidad, sino también por madurez. En un escenario donde muchos se equivocaron, otros fueron castigados y varios quedaron atrapados por el caos, el italiano fue el único que mantuvo la carrera bajo control de principio a fin. Mercedes encontró en él una referencia cada vez más firme, mientras Ferrari se quedó con otro domingo de oportunidades perdidas y Red Bull salvó un podio con Hadjar en medio de una carrera que comenzó de la peor manera con el abandono de Verstappen.
La próxima fecha será el Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona-Catalunya, del 12 al 14 de junio. La Fórmula 1 llegará allí en medio de una temporada que empieza a marcar una tendencia: Antonelli manda, Mercedes vuelve a tener peso propio y el resto todavía busca la forma de recortar una diferencia que, carrera tras carrera, parece crecer.
Campeonato de Pilotos de F1
Kimi Antonelli — Mercedes — 156 puntos
Lewis Hamilton — Ferrari — 90 puntos
George Russell — Mercedes — 88 puntos
Charles Leclerc — Ferrari — 75 puntos
Oscar Piastri — McLaren — 60 puntos
Lando Norris — McLaren — 58 puntos
Max Verstappen — Red Bull — 43 puntos
Isack Hadjar — Red Bull — 29 puntos
Liam Lawson — Racing Bulls — 26 puntos
Pierre Gasly — Alpine — 26 puntos
Oliver Bearman — Haas — 18 puntos
Franco Colapinto — Alpine — 15 puntos
Campeonato de Constructores de F1
Mercedes — 244 puntos
Ferrari — 165 puntos
McLaren — 118 puntos
Red Bull — 72 puntos
Alpine — 41 puntos
Racing Bulls — 39 puntos
Haas — 21 puntos
Williams — 11 puntos
Audi — 2 puntos
Cadillac — 1 punto
Aston Martin — 0 puntos