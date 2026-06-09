F1

Colapinto quiere dar vuelta la página en Barcelona: “Estamos trabajando para volver más fuertes”

El piloto argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Catalunya, séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás un complicado paso por Mónaco y reencontrarse con el Alpine A526.