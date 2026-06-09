La Fórmula 1 continúa con la primera doble fecha europea de la temporada y llega al circuito de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, un trazado conocido por todos los equipos y que suele funcionar como una verdadera prueba para los autos. Sus curvas lentas, medias y rápidas obligan a encontrar un equilibrio fino entre carga aerodinámica, estabilidad y velocidad en la recta principal.
Colapinto quiere dar vuelta la página en Barcelona: “Estamos trabajando para volver más fuertes”
El piloto argentino afrontará este fin de semana el Gran Premio de Catalunya, séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás un complicado paso por Mónaco y reencontrarse con el Alpine A526.
Para Alpine, el regreso a Barcelona tiene un valor particular. Allí, en enero, el equipo realizó el shakedown de pretemporada con el A526 y presentó su decoración a bordo del MSC Cruises World Europa. Será, por lo tanto, la primera vez en el año que las escuderías vuelvan a un circuito donde ya giraron con esta nueva generación de autos, lo que permitirá medir cuánto evolucionó cada paquete desde los primeros kilómetros de pretemporada.
Franco Colapinto llega a España después de un Gran Premio de Mónaco difícil, en el que no pudo avanzar y quedó atrapado en un tren de autos, lejos de la zona de puntos. El argentino reconoció que el fin de semana pasado dejó mucho por analizar dentro del equipo.
“La carrera en Mónaco fue desafiante para nosotros y, en general, fue un fin de semana difícil para mí. No pudimos progresar durante la carrera y quedamos atrapados en un tren de autos fuera de los puntos. Hubo oportunidades, pero no pudimos capitalizarlas y como equipo es importante entender qué podríamos haber hecho mejor”, expresó Colapinto en la previa difundida por Alpine.
El piloto de Pilar remarcó que el calendario europeo empieza a tomar ritmo y que la rápida sucesión de carreras obliga a reaccionar sin demasiado margen. “Ahora que comenzó la temporada europea, las carreras se disputarán con mucha regularidad y ya estamos de vuelta en Barcelona este fin de semana, trabajando duro para volver más fuertes”, señaló.
El circuito catalán aparece como una oportunidad importante para Alpine. No sólo por la información acumulada en los ensayos de enero, sino también porque el equipo podrá comparar de manera directa la evolución del auto después de varias carreras de desarrollo.
“Por primera vez este año vamos a correr en una pista donde tenemos mucho conocimiento con el A526 por los test que hicimos en enero. Los autos se desarrollaron muchísimo desde entonces y obviamente sabemos mucho más sobre el reglamento de este año, así que será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hicimos en un período corto de tiempo”, explicó Colapinto.
Barcelona-Catalunya es uno de los trazados más completos del calendario. El sector de curvas medias y rápidas exige un auto estable y previsible, mientras que la recta principal obliga a no descuidar la eficiencia aerodinámica. Para Colapinto, además, es una pista con buenos recuerdos en su etapa previa a la Fórmula 1.
“Todos los pilotos conocen bien esta pista y es una buena prueba para un paquete de Fórmula 1 por su variedad de curvas de media y alta velocidad. Disfruto del circuito y subí al podio aquí en muchos de los campeonatos en los que corrí, así que voy a usar esas buenas experiencias para ayudar a sacar el máximo en cada sesión”, sostuvo el argentino.
Pierre Gasly, por su parte, también buscará recuperarse tras la frustración de Mónaco, donde Alpine considera que perdió una gran oportunidad de sumar fuerte. El francés destacó el rendimiento mostrado por el equipo en el Principado y confió en poder sostener esa línea competitiva en Barcelona.
La actividad en España marcará una referencia clave para Alpine y para Colapinto. Después de un fin de semana sin recompensa en Mónaco, el argentino tendrá en Montmeló una nueva chance para medir el avance del A526 y volver a pelear por puntos en una temporada que empieza a entrar en una etapa decisiva por la continuidad del calendario europeo.