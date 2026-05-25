Avanzan las obras de remodelación en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y las nuevas imágenes muestran un dato fuerte: ya comenzaron las pruebas de asfaltado en el histórico sector del Tobogán, uno de los puntos más emblemáticos del trazado porteño.
Avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires
La renovación del circuito porteño avanza con pruebas de asfaltado en el Tobogán, marcando el inicio de una transformación que busca atraer al Campeonato Mundial de Motociclismo el próximo año.
Los trabajos forman parte de la profunda renovación del circuito, que incluye mejoras en pista, infraestructura, boxes y medidas de seguridad, con el objetivo principal de recibir al MotoGP en 2027.
El sector del Tobogán se mantendrá dentro del nuevo diseño, aunque adaptado a las exigencias actuales. Esta primera intervención sobre el piso marca un avance concreto dentro de una obra que viene a buen ritmo y que busca devolverle al Gálvez protagonismo internacional.
Además, el desarrollo de los trabajos mantiene abierta la expectativa por futuros eventos de primer nivel y alimenta la ilusión de que Buenos Aires pueda volver a estar en el radar de la Fórmula 1.
El Gálvez empieza a mostrar señales concretas de su transformación.