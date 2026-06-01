El Turismo Carretera tuvo un domingo con varios golpes de escena en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia. Facundo Chapur ganó ante su gente, Torino volvió a festejar y José Manuel Urcera se convirtió en el nuevo líder del campeonato después de la sexta fecha de la temporada.
Chapur ganó en Córdoba y Urcera tomó la punta del campeonato del TC
El cordobés se impuso con Torino en el “Oscar Cabalén” y cortó una sequía de 17 carreras sin victorias. La sexta fecha también dejó un cambio fuerte en la tabla: José Manuel Urcera desplazó a Jonatan Castellano y es el nuevo líder del Turismo Carretera.
Chapur, con el Torino del Trotta Racing, dominó la final y consiguió su primera victoria del año. Para el cordobés fue, además, su segundo triunfo en el TC y el final de una sequía de 17 carreras sin ganar. Su último festejo había sido el 9 de marzo de 2025, en El Calafate.
La victoria tuvo un valor especial por el contexto. Chapur ganó en su provincia, frente a un gran marco de público, y en una fecha clave para Torino, que llegó a Córdoba con un cambio aerodinámico importante. Los usuarios de la marca utilizaron un alerón más largo, de 1.600 milímetros, igual al de los Mercedes-Benz, mientras que el resto de las marcas mantuvo el de 1.400 milímetros.
El resultado fue contundente: Chapur clasificó tercero, ganó su serie y luego se impuso en la final. Con esos puntos, además, logró consolidarse en la zona de clasificación a la Copa de Oro, cuando todavía restan cuatro fechas para el cierre de la Etapa Regular.
Una carrera que se resolvió en la largada
Otto Fritzler, ganador de la serie más rápida, largó desde la mejor posición, pero Chapur ejecutó una gran maniobra por afuera en la primera curva y tomó la punta. Desde ese momento, el piloto local manejó la carrera con autoridad y no volvió a perder el control de la final.
Detrás del Torino se acomodaron Fritzler, con el Mercedes-Benz CLE 53, y Juan Tomás Catalán Magni, con el Toyota Camry. El arrecifeño había sido el poleman del sábado y completó un fin de semana sólido con su lugar en el podio.
La carrera tuvo un desarrollo lineal, con pocas maniobras relevantes y sin grandes incidentes. De hecho, fue la primera final del año sin ingreso del auto de seguridad, un dato poco frecuente dentro de una categoría que suele ofrecer carreras muy friccionadas.
Fritzler terminó segundo y consiguió su primer podio de la temporada, además de darle a Mercedes-Benz su primer top tres en el Turismo Carretera. Catalán Magni, tercero, también se llevó un resultado clave porque ingresó a la zona de clasificación a la Copa de Oro.
Urcera, nuevo dueño de la punta
Más allá del triunfo de Chapur, la fecha en Córdoba también modificó la parte alta del campeonato. José Manuel Urcera, con el Toyota Camry del Maquin Parts Racing, terminó 12° después de haber largado sexto, pero ese resultado le alcanzó para saltar a la punta del certamen.
El rionegrino desplazó a Jonatan Castellano, que tuvo su fin de semana más difícil del año. El piloto de Dodge Challenger arribó 23° en la final y por primera vez en la temporada quedó fuera del top diez. Hasta Córdoba, Castellano había sostenido la punta durante cuatro fechas consecutivas, desde Viedma hasta Termas de Río Hondo.
Ahora Urcera manda en el campeonato con una diferencia de 9 puntos sobre Castellano. El tercer lugar de la tabla quedó en manos de Mauricio Lambiris, con Ford Mustang, a 17,5 unidades del nuevo líder, pese a haber terminado 20° en la final cordobesa.
La fecha también acomodó a otros protagonistas importantes. Otto Fritzler trepó al cuarto lugar del campeonato, a 21 puntos de Urcera, mientras que Facundo Chapur escaló hasta la sexta posición, a 28 unidades. Agustín Canapino, vigente campeón, terminó séptimo en la final y subió al noveno puesto de la tabla, a 50 puntos de la punta. Mariano Werner, que finalizó 15°, quedó octavo, a 49 unidades.
Catalán Magni, con el tercer puesto conseguido en Alta Gracia, se metió entre los doce que por ahora estarían clasificando a la Copa de Oro. El arrecifeño quedó décimo, a 55,5 puntos de Urcera.
La emoción del ganador
Después del triunfo, Chapur dejó una frase que resumió la importancia de la victoria. No sólo por haber ganado en Córdoba, sino también por el esfuerzo del equipo y por el valor deportivo del resultado.
“Es un momento soñado y llegó en un contexto difícil. Todos hacemos un esfuerzo inexplicable para estar acá. Es una carrera muy importante para mí, no sólo por ganar en casa, también pensando en el campeonato. La metralleta está cargada”, expresó el cordobés.
Fritzler, segundo en la final, reconoció el mérito del ganador y valoró el resultado para Mercedes-Benz.
“Intenté ganar, pero no tuve chances. Lo respeté a Facu, ganó de local y debe ser muy lindo. Le agradezco al equipo por este buen resultado”, señaló.
Catalán Magni también se mostró conforme con su rendimiento en Córdoba.
“Estoy muy feliz con el podio. Hicimos la pole, en general el fin de semana fue bueno. Sabíamos que en la final no teníamos mucho más para dar, así que nos vamos satisfechos”, afirmó.
Rafaela, próxima parada
El Turismo Carretera continuará su temporada el 20 y 21 de junio en el autódromo Ciudad de Rafaela, donde se disputará una nueva edición de la “Carrera de los Millones”.
La categoría llegará al óvalo santafesino con varios condimentos: Urcera como nuevo líder, Castellano obligado a reaccionar, Chapur fortalecido después de ganar en casa y la pelea por entrar a la Copa de Oro cada vez más apretada.
En Córdoba, el TC dejó algo más que un ganador. Dejó una tabla renovada, una marca que volvió al centro de la escena y un campeonato que empieza a entrar en zona de definiciones