Automovilismo

Chapur ganó en Córdoba y Urcera tomó la punta del campeonato del TC

El cordobés se impuso con Torino en el “Oscar Cabalén” y cortó una sequía de 17 carreras sin victorias. La sexta fecha también dejó un cambio fuerte en la tabla: José Manuel Urcera desplazó a Jonatan Castellano y es el nuevo líder del Turismo Carretera.