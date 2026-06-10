El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a reunir este fin de semana a las principales categorías formativas que acompañan a la Fórmula 1. Allí habrá presencia argentina por partida doble: Nicolás Varrone en la Fórmula 2 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3.
Varrone y Colnaghi, con Barcelona como nueva escala en su camino internacional
Los argentinos competirán este fin de semana dentro del programa de la Fórmula 1. Varrone correrá en la Fórmula 2 y Colnaghi lo hará en la Fórmula 3, en un circuito que ambos ya conocen.
Para los dos, la fecha aparece como una buena oportunidad para seguir creciendo dentro de campeonatos muy exigentes, donde cada salida a pista cuenta y donde el margen de error suele ser mínimo. Barcelona, además, no será un escenario completamente nuevo, ya que ambos tienen referencias recientes en el trazado catalán.
Varrone llegará con el objetivo de dejar atrás un paso complicado por Mónaco y volver a construir un fin de semana sólido con Van Amersfoort Racing. El bonaerense transita su primera temporada en la Fórmula 2, una etapa diferente dentro de su carrera, después de haber logrado resultados importantes en autos de resistencia.
En Barcelona ya pudo girar durante la pretemporada de la categoría, donde sumó una buena cantidad de kilómetros con el auto del equipo neerlandés. Ese trabajo previo puede ser importante para afrontar una fecha que tendrá entrenamiento, clasificación, carrera Sprint y competencia principal.
El propio Varrone había reconocido, en el inicio de su camino en la F2, que todavía se encontraba en pleno proceso de adaptación, pero con buenas sensaciones: “Siento que cada vez voy a estar mejor. Hay potencial para pelear adelante”. Esa idea será una de las claves para este nuevo capítulo.
Colnaghi, en tanto, afrontará la tercera fecha de la Fórmula 3 con MP Motorsport. El joven argentino, integrante del Red Bull Junior Team, viene de completar las dos carreras en Mónaco, una pista siempre compleja, donde el objetivo principal fue sumar experiencia y evitar errores en un fin de semana difícil.
Barcelona tiene un significado especial para él. Allí se consagró campeón de la F4 Española en 2024, un título que marcó un paso importante en su crecimiento deportivo. Ahora volverá al mismo escenario, pero en una categoría mucho más competitiva, con la intención de aprovechar sus referencias y dar otro paso adelante en su temporada debut.
La actividad comenzará el viernes. En horario argentino, la Fórmula 3 tendrá su práctica a las 4.55 y la clasificación a las 10.05. La Sprint se disputará el sábado a las 5.05 y la carrera principal será el domingo desde las 3.30.
En Fórmula 2, Varrone saldrá a pista el viernes a las 6.05 para la práctica libre y clasificará desde las 10.55. La carrera Sprint será el sábado a las 9.15, mientras que la competencia principal se correrá el domingo desde las 6.25, en la antesala del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.