La Fórmula 1 exige que cada equipo le otorgue, durante la temporada, cuatro participaciones en entrenamientos libres a pilotos jóvenes o en desarrollo. En ese marco, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya aparece como el escenario elegido por varias escuderías para comenzar a cumplir con esa normativa.
Los jóvenes pilotos que tendrán su oportunidad en la FP1 de Barcelona
Varios equipos utilizarán la primera práctica del Gran Premio de Barcelona-Catalunya para cumplir con la obligación reglamentaria de ceder sus autos a pilotos en desarrollo.
La primera práctica del fin de semana tendrá varios cambios respecto de la alineación habitual. Mercedes, el equipo dominante de la temporada, le dará lugar a su piloto de reserva Frederik Vesti. McLaren, por su parte, confirmó que Leonardo Fornaroli ocupará el asiento de Lando Norris durante la FP1.
Red Bull también realizará una modificación: Ayumu Iwasa se subirá al auto de Isack Hadjar en la primera sesión de entrenamientos. En Cadillac, en tanto, Colton Herta será el encargado de reemplazar a Sergio Pérez.
Además, Audi y Williams ya definieron un plan que incluye no sólo la cita de Barcelona, sino también la próxima ronda en Austria. En el equipo alemán, Paul Aron participará de la FP1 en el trazado español en lugar de Nico Hülkenberg, mientras que en Spielberg lo hará en el auto de Gabriel Bortoleto.
Williams, por su parte, apostará por Luke Browning. El británico manejará el auto de Alex Albon este fin de semana y luego se subirá al de Carlos Sainz en el Gran Premio de Austria.