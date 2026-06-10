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​Acuerdo alcanzado sobre los cambios propuestos en el reglamento de la F1 para 2027 y 2028

​Se acordó un paquete de modificaciones en los Reglamentos Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 para las próximas dos temporadas.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Foto: REUTERS / Brian Snyder.El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. Foto: REUTERS / Brian Snyder.
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El órgano rector de la Fórmula 1, la FIA, junto con Formula One Management (FOM), los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, han acordado un paquete de cambios en los Reglamentos Técnico, Deportivo y Financiero para 2027 y 2028.

​Este acuerdo es el resultado de las discusiones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, a raíz de las preocupaciones identificadas en torno a la gestión de la energía bajo el nuevo marco de las unidades de potencia.

asdEl nuevo paquete de cambios busca optimizar la gestión energética en F1, equilibrando el uso del motor de combustión y el sistema de recuperación para 2027.

​Los cambios propuestos tienen como objetivo resolver los problemas relacionados con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, así como hacer que la sesión de Clasificación se dispute al límite (flat-out), sin afectar las carreras positivas y emocionantes que generan las nuevas regulaciones.

​El paquete introduce un reequilibrio escalonado de la contribución del Motor de Combustión Interna (ICE) y del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) a lo largo de las temporadas 2027 y 2028.

Incluye ajustes específicos en la potencia del motor de combustión interna, el flujo de energía del combustible y el despliegue del sistema de recuperación de energía, junto con una mayor flexibilidad en la gestión de la misma.

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