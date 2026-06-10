El órgano rector de la Fórmula 1, la FIA, junto con Formula One Management (FOM), los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, han acordado un paquete de cambios en los Reglamentos Técnico, Deportivo y Financiero para 2027 y 2028.
Acuerdo alcanzado sobre los cambios propuestos en el reglamento de la F1 para 2027 y 2028
Se acordó un paquete de modificaciones en los Reglamentos Técnico, Deportivo y Financiero de la Fórmula 1 para las próximas dos temporadas.
Este acuerdo es el resultado de las discusiones mantenidas desde las primeras carreras de la temporada 2026, a raíz de las preocupaciones identificadas en torno a la gestión de la energía bajo el nuevo marco de las unidades de potencia.
Los cambios propuestos tienen como objetivo resolver los problemas relacionados con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, así como hacer que la sesión de Clasificación se dispute al límite (flat-out), sin afectar las carreras positivas y emocionantes que generan las nuevas regulaciones.
El paquete introduce un reequilibrio escalonado de la contribución del Motor de Combustión Interna (ICE) y del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) a lo largo de las temporadas 2027 y 2028.
Incluye ajustes específicos en la potencia del motor de combustión interna, el flujo de energía del combustible y el despliegue del sistema de recuperación de energía, junto con una mayor flexibilidad en la gestión de la misma.