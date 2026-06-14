Kimi Antonelli se fue del Gran Premio de Barcelona-Catalunya con una mezcla de frustración y preocupación. El piloto de Mercedes, líder del campeonato de Fórmula 1, abandonó a sólo tres vueltas del final cuando marchaba segundo detrás de Lewis Hamilton, en una carrera que parecía encaminada para sumar puntos importantes.
Antonelli, golpeado tras abandonar en Barcelona: “No lo vi venir”
El líder del campeonato de Fórmula 1 sufrió una falla de motor cuando marchaba segundo y perdió puntos clave frente a Lewis Hamilton, ganador con Ferrari.
El joven italiano de 19 años sufrió una falla de motor en el tramo decisivo de la competencia y debió detener su Mercedes, dejando escapar una segunda posición que terminó en manos de su compañero George Russell.
“No lo vi venir. De repente estaba en el vértice de la curva 5 y el auto simplemente se detuvo”, explicó Antonelli tras la carrera. “Es lo que es, es parte de las carreras, así que no hay nada que podamos hacer al respecto”.
El abandono tuvo impacto directo en el campeonato. Antonelli perdió 18 puntos y su ventaja sobre Hamilton, ganador en Barcelona con Ferrari, se redujo de 59 a 41 unidades. De esta manera, la lucha por el título volvió a quedar abierta.
“Me siento muy vacío emocionalmente ahora mismo porque todavía estoy tratando de asimilar lo que acaba de pasar”, reconoció el piloto de Mercedes.
La preocupación también pasa por la fiabilidad del equipo alemán. Hace dos carreras, en Montreal, George Russell también había sufrido un problema mecánico cuando lideraba la competencia. Según las primeras informaciones, ambas fallas podrían estar vinculadas con la batería.
“Es un poco preocupante porque ya hemos tenido bastantes problemas en lo que va del año. Nuestro paquete es realmente fuerte, pero este es un punto en el que necesitamos trabajar porque estamos perdiendo muchos puntos”, remarcó Antonelli.
Toto Wolff, jefe de Mercedes, fue contundente al analizar la situación. “No podemos tener autos fuera de carrera de una manera regular o continua. Perder 25 puntos en el Campeonato de Constructores en Montreal y otros 18 puntos hoy es algo que no podemos permitirnos”, señaló.
“Para terminar primero, primero tienes que terminar. La fiabilidad es aquello sobre lo que necesitamos tomar el control”, agregó Wolff.
Mercedes sigue siendo la referencia del campeonato, con seis victorias en siete grandes premios, pero Barcelona dejó una señal de alerta. Ferrari, con Hamilton cada vez más cerca, encontró una oportunidad para achicar diferencias y meter presión en una temporada que parecía encaminada para Antonelli.