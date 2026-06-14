Fórmula 1

Colapinto dejó su mirada sobre la decisión de Alpine

El piloto argentino terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar puntos importantes para Alpine, en una carrera que tuvo de todo para el argentino: un auto difícil, una remontada colectiva del equipo, una orden interna que generó debate y una investigación posterior de los comisarios deportivos.