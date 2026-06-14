El fin de semana no había comenzado de la mejor manera para Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tanto Colapinto como Pierre Gasly habían sufrido con un auto complicado de manejar, con problemas de balance y falta de confianza en las curvas. Esa dificultad se reflejó en la clasificación, donde quedaron lejos de la Q3.
Colapinto dejó su mirada sobre la decisión de Alpine
El piloto argentino terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar puntos importantes para Alpine, en una carrera que tuvo de todo para el argentino: un auto difícil, una remontada colectiva del equipo, una orden interna que generó debate y una investigación posterior de los comisarios deportivos.
Sin embargo, la carrera mostró otra cara. Alpine logró meterse en la pelea fuerte de la zona media y aprovechó los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc en las vueltas finales para cerrar un resultado valioso: Gasly fue séptimo y Colapinto octavo.
“Creo que fue una carrera muy buena, muy sólida. Como equipo demostramos que éramos realmente fuertes y que pudimos revertir un resultado complicado. Así que creo que, en general, es algo positivo. Fue un día de carrera mucho más sólido”, expresó Colapinto tras la competencia.
El argentino explicó que el auto mejoró con tanque lleno, aunque dejó claro que todavía hay mucho trabajo por delante. “Creo que con el tanque lleno demostramos que éramos mejores. Seguimos trabajando, por supuesto, y tratando de mejorar para las próximas carreras. Creo que, viendo el auto, no se siente bien y tenemos muchas cosas por mejorar y entender. Así que simplemente seguimos trabajando y tratando de llevar el auto a una mejor situación”, señaló.
Franco también reconoció que el Alpine siguió siendo difícil de conducir, aunque esta vez el equipo pareció sufrir menos que sus rivales directos. “Hoy también parecía bastante malo. Creo que fuimos un poco menos afectados que los demás. Probablemente todos tuvieron muchas dificultades”, comentó.
“Ayer sufrimos un poco más; hoy mi auto sufrió un poco menos que los demás y fuimos un poco más competitivos y estuvimos más cerca de los autos de adelante. Así que creo que fue un día mejor. Por supuesto, necesitamos seguir construyendo sobre esto y seguir mejorando ahora y en el futuro”, agregó.
Uno de los momentos más comentados de la carrera llegó cuando Alpine le pidió a Colapinto que cediera la posición a Gasly. El argentino venía por delante de su compañero, pero el equipo decidió invertir el orden. En el momento, Franco no pareció conforme, aunque después de la carrera eligió no polemizar.
“Fue una decisión del equipo, obvio. Ellos pueden ver la carrera desde otro lado y supongo que tiene alguna lógica ahí”, dijo Colapinto.
Luego amplió su mirada sobre la maniobra: “Creo que para el auto que va delante siempre es más frustrante, porque no querés perder una posición ni perder tres segundos completando una maniobra de adelantamiento. Ellos tienen una visión mucho más amplia desde el garaje”.
“Por supuesto, entiendo la decisión. Seguimos trabajando de cara al futuro. Fue un día muy positivo. Sumamos puntos con ambos autos, muchos puntos otra vez. Así que seguimos trabajando”, remarcó.
El cierre de la carrera tampoco fue simple para el piloto de Pilar. Colapinto explicó que el Virtual Safety Car lo perjudicó en un momento clave, después de varias vueltas condicionado por las banderas azules y el tránsito de los autos de punta.
“Obviamente, mala suerte con el VSC, que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos. Fui con aire sucio por cinco o seis vueltas, con la goma dura ahí, y perdí mucho tiempo y la posición”, detalló.
Más allá de eso, Franco rescató el resultado general. “No pasa nada. Creo que igualmente fue una carrera positiva y dentro de todo estamos contentos con la performance del equipo. Volver a sumar puntos obviamente es importante”, sostuvo.
Investigación
Después de la competencia, Colapinto quedó bajo investigación de los comisarios deportivos por una presunta infracción vinculada a no haber reducido la velocidad ante una bandera amarilla.
Según el documento de la FIA, tanto el piloto argentino como un representante de Alpine fueron convocados a comparecer por una posible violación del artículo B1.8.4 a. del reglamento.
La convocatoria no implica automáticamente una sanción, pero dejó en suspenso la clasificación definitiva del argentino. Colapinto terminó la carrera con 2s357 de ventaja sobre Liam Lawson, noveno, y 8s207 sobre Arvid Lindblad, décimo.
Franco también se tomó un momento para hablar de Lewis Hamilton, quien consiguió en Barcelona su primera victoria con Ferrari. “La verdad que es una locura. Está llorando, se emociona y creo que seguramente habrá emocionado a muchos”, expresó.
Para Colapinto, el triunfo del británico tuvo un valor especial para toda la Fórmula 1. “Creo que es un día histórico para el deporte, para la Fórmula 1. Hamilton con Ferrari, la marca con más historia, y él, que al final tiene los mejores números en la historia de la Fórmula 1. Yo lo adoro mucho, así que obviamente creo que es un día que muchos celebrarán y que quedará seguramente en la historia del deporte”, afirmó.
Austria
Con los puntos en el bolsillo, aunque a la espera de la resolución de los comisarios, Colapinto ya piensa en el próximo desafío del calendario: Austria. “Hay que trabajar para la próxima, para Austria, para que sea mejor, que se sienta un poco mejor el auto y seguir buscando para adelante”, cerró.