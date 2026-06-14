Franco Colapinto recibió una orden de equipo durante el Gran Premio de Barcelona y debió ceder su posición a su compañero Pierre Gasly en una de las maniobras que marcó la carrera de Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Alpine le ordenó a Colapinto ceder su posición ante Gasly en Barcelona
El piloto argentino acató la instrucción del equipo durante el Gran Premio de España. Ambos Alpine atravesaron un fin de semana complicado y estuvieron lejos de la lucha por los puntos.
El argentino circulaba en la 12ª posición luego de cumplir con su primera detención en boxes cuando desde el muro le solicitaron de manera explícita que permitiera el avance del piloto francés.
“OK, Franco, esta es una instrucción. Necesitamos intercambiar posiciones”, le comunicó por radio Stuart Barlow, su ingeniero de carrera.
La respuesta de Colapinto dejó en evidencia su desacuerdo con la decisión. El piloto argentino señaló que Gasly se encontraba a varios segundos de distancia y que no estaba mostrando un ritmo superior en ese momento de la competencia. Sin embargo, terminó acatando la orden y permitió el sobrepaso de su compañero.
La decisión llegó después de que Gasly manifestara por radio que estaba perdiendo tiempo detrás del argentino, en una carrera en la que Alpine intentaba encontrar alternativas para mejorar su rendimiento en una jornada muy complicada para la escudería francesa.
El fin de semana en Barcelona estuvo lejos de las expectativas para el equipo. Tanto Colapinto como Gasly mostraron dificultades para adaptarse al comportamiento del A526 y nunca lograron acercarse al rendimiento de los principales protagonistas.
De hecho, tras la clasificación, Colapinto había reconocido sus problemas para encontrar confianza con el auto.
“Cuando llevo el auto al límite no hace lo que quiero. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero”, explicó el piloto argentino.
También admitió que la degradación de los neumáticos era una preocupación importante para la carrera y que el equipo estaba lejos del objetivo que se había planteado al llegar a España.
“Esperábamos estar peleando por la Q3. Ha sido un fin de semana bastante frustrante y simplemente no somos competitivos”, resumió.
La orden de equipo fue una de las imágenes destacadas de una carrera compleja para Alpine, que continúa trabajando para recuperar protagonismo en una temporada que viene mostrando altibajos para la estructura francesa.