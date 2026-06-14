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Hamilton y Ferrari: cuando los sueños se niegan a envejecer

A sus 41 años, el piloto británico logró su primer triunfo con la mítica escudería italiana, mostrando que está listo para desafiar a Mercedes y que su talento sigue intacto.

El triunfo de Hamilton en Montmeló no solo es un hito personal, sino un símbolo del resurgir de Ferrari, que ahora desafía con fuerza a sus rivales. Foto: REUTERS / Nacho Doce.El triunfo de Hamilton en Montmeló no solo es un hito personal, sino un símbolo del resurgir de Ferrari, que ahora desafía con fuerza a sus rivales. Foto: REUTERS / Nacho Doce.
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Hay victorias que entregan 25 puntos. Y hay victorias que cambian el ánimo de un equipo, reabren un campeonato y le recuerdan al deporte por qué algunas historias merecen ser contadas. La de Lewis Hamilton en Barcelona pertenece a esa categoría.

A los 41 años, el británico consiguió su primera victoria con Ferrari. La número 106 de su carrera en la Fórmula 1. Un dato enorme por sí solo, pero insuficiente para explicar todo lo que ocurrió este domingo en Montmeló. Porque detrás del resultado hay algo más profundo: la historia de un campeón que se negó a aceptar que su tiempo había pasado.

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Cuando Hamilton anunció que dejaba Mercedes para sumarse a Ferrari, el mundo de la Fórmula 1 se dividió. Algunos vieron una decisión romántica. Otros pensaron que llegaba demasiado tarde. Que Ferrari seguía siendo una promesa incumplida y que el mejor Hamilton pertenecía al pasado.

Barcelona fue la respuesta. Y no fue una respuesta cualquiera. Fue una demostración de talento, experiencia, liderazgo y perseverancia. Ferrari había comenzado el fin de semana con algunas dudas. El viernes parecía estar un escalón por detrás de Mercedes. Pero el sábado empezó a mostrar señales de recuperación y el domingo terminó confirmando que las actualizaciones introducidas por la Scuderia funcionan y que el SF-26 está listo para pelear por victorias.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 14, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton passes the chequered flag to win the Barcelona-Catalunya Grand Prix Pool via REUTERS/Manaure QuinteroLa estrategia audaz de Ferrari y el talento de Hamilton se combinaron para una victoria que podría redefinir el rumbo del campeonato de Fórmula 1. Foto: REUTERS / Manaure Quintero.

Hamilton clasificó segundo, apenas por detrás de George Russell, y desde ese momento Ferrari decidió jugar una partida distinta. Mientras Mercedes apostaba por una carrera más conservadora, la Scuderia eligió atacar. Tres paradas. Neumáticos blandos en la salida. Riesgo calculado. Confianza absoluta en el ritmo del auto y en la capacidad de su piloto para ejecutar el plan.

Y Hamilton respondió como lo hacen los grandes campeones. El Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso terminó siendo una ayuda importante para concretar la estrategia, pero sería injusto atribuirle la victoria únicamente a esa circunstancia. La diferencia final de casi veinte segundos sobre Russell dejó claro que el Ferrari tenía ritmo para ganar y que Hamilton estaba manejando una carrera superior.

La Scuderia fue perfecta. Y esa quizás sea una de las noticias más importantes del fin de semana.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 14, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton celebrates with race engineer Carlo Santi and a trophy after winning the Barcelona-Catalunya Grand Prix REUTERS/Bruna CasasLewis Hamilton de Ferrari celebra con el ingeniero de carreras Carlo Santi y un trofeo tras ganar el Gran Premio Barcelona-Catalunya. Foto: REUTERS / Bruna Casas.

Durante años Ferrari convivió con críticas por errores estratégicos, decisiones apresuradas y oportunidades desperdiciadas. En Barcelona ocurrió exactamente lo contrario. El equipo leyó la carrera a la perfección, tomó riesgos cuando debía hacerlo y ejecutó cada movimiento sin fisuras.

También hay una lectura más profunda. Hamilton no llegó solamente para conducir un Ferrari. Llegó para transformarlo.

Los grandes campeones modifican estructuras. Cambian dinámicas de trabajo. Elevan exigencias. Obligan a los equipos a pensar diferente. Desde su desembarco en Maranello, el británico comenzó a ejercer esa influencia silenciosa que tienen los líderes verdaderos. Y Barcelona parece ser la primera gran recompensa de ese proceso.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 14, 2026 Ferrari's Lewis Hamilton celebrates with team members after winning the Barcelona-Catalunya Grand Prix REUTERS/Bruna CasasHamilton de Ferrari celebrando con los miembros del equipo tras ganar el Gran Premio de Catalunya. Foto: REUTERS / Bruna Casas.

No es casualidad que muchos medios italianos ya hablen de Hamilton como la referencia deportiva de Ferrari. Mientras Charles Leclerc atravesó otro fin de semana complicado y terminó abandonando, el británico tomó la responsabilidad de liderar al equipo y respondió con una actuación impecable.

La imagen final tuvo además un simbolismo difícil de ignorar. Treinta años después de que Michael Schumacher consiguiera en Barcelona su primera victoria con Ferrari, otro campeón legendario encontró en el mismo escenario su bautismo triunfal vestido de rojo.

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Las comparaciones siempre son injustas, pero los símbolos permanecen. Y el de este domingo fue poderoso. Hamilton celebrando con Ferrari. Hamilton levantando los brazos vestido de rojo. Hamilton volviendo a ganar después de una larga espera.

Porque detrás del piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1 también hay una persona que atravesó momentos difíciles, críticas, frustraciones y dudas. Un hombre que eligió empezar de nuevo cuando parecía que ya no tenía nada que demostrar. Por eso la emoción fue tan visible. Por eso la victoria tuvo un significado especial. Y por eso Barcelona puede transformarse en uno de esos puntos de inflexión que terminan definiendo una temporada.

El abandono de Kimi Antonelli volvió a comprimir el campeonato. Ferrari demostró que tiene velocidad para desafiar a Mercedes. Y Hamilton recordó que sigue teniendo el talento, la inteligencia y el hambre necesarios para luchar por la corona.

Nadie sabe si conseguirá un octavo título mundial. Pero después de Barcelona ya nadie puede descartar esa posibilidad.

Porque las leyendas no se definen solamente por lo que hicieron. Las más grandes son aquellas que encuentran la forma de volver cuando todos creen que la historia ya terminó. Y Lewis Hamilton acaba de demostrar que la suya todavía tiene muchas páginas por escribir.

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