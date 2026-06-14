Nicolás Varrone completó un fin de semana difícil en la FIA Fórmula 2, en el marco de la fecha disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto argentino, que compite con Van Amersfoort Racing, no pudo sumar puntos ni en la carrera Sprint ni en la competencia principal del domingo.
Varrone se fue de Barcelona sin poder sumar en la Fórmula 2
El argentino largó sexto en la carrera principal de la Fórmula 2, pero perdió rendimiento sobre el final y terminó 13°. Rafael Câmara logró su primera victoria en la categoría.
En la Feature Race, Varrone partió desde la sexta posición y buscó mantenerse dentro del lote de punta durante los primeros giros. Con una estrategia basada en largar con neumáticos blandos y luego pasar al compuesto duro, el bonaerense de Ingeniero Maschwitz intentó sostenerse en zona de puntos, pero el rendimiento del auto cayó en la parte final de la prueba y terminó retrasado hasta el 13° lugar.
La carrera tuvo como gran protagonista al brasileño Rafael Câmara, quien consiguió su primera victoria en la Fórmula 2 con el equipo Invicta Racing. El piloto largó desde la pole, extendió su primer stint más que sus rivales y aprovechó la diferencia de neumáticos en el tramo decisivo para recuperar terreno y quedarse con el triunfo.
El podio definitivo quedó integrado por Câmara, Alexander Dunne y Gabriele Minì. Nikola Tsolov había terminado segundo en pista, pero recibió cinco segundos de penalización por superar a Minì fuera de los límites de la pista en las curvas 10 y 11, por lo que cayó al cuarto lugar.
Más allá de la sanción, Tsolov se mantiene al frente del campeonato con 86 puntos, seguido por Minì con 83. Câmara, impulsado por su victoria en Barcelona, trepó al tercer puesto con 69 unidades. Varrone, por su parte, continúa 14° en el certamen con 14 puntos.
La próxima presentación de Nicolás Varrone será entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, escenario de la quinta fecha del campeonato de FIA Fórmula 2, donde buscará recuperarse después de un paso complicado por Montmeló.