Automovilismo

Varrone comenzó 13° la actividad de la Fórmula 2 en Barcelona

Nicolás Varrone inició este viernes su participación en la quinta fecha de la Fórmula 2, que se disputa en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing finalizó 13° en la práctica libre, la única sesión de entrenamientos del fin de semana antes de la clasificación.