Varrone registró un tiempo de 1m27s204, quedando a 428 milésimas del más rápido de la tanda, el neerlandés Laurens van Hoepen (Trident), quien marcó 1m26s776. Detrás del líder se ubicaron Roman Bilinski y Alexander Dunne.
Varrone comenzó 13° la actividad de la Fórmula 2 en Barcelona
Nicolás Varrone inició este viernes su participación en la quinta fecha de la Fórmula 2, que se disputa en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto argentino de Van Amersfoort Racing finalizó 13° en la práctica libre, la única sesión de entrenamientos del fin de semana antes de la clasificación.
La sesión tuvo una interrupción con bandera roja a raíz de un despiste del mexicano Noel León, lo que limitó el tiempo disponible para mejorar los registros sobre el cierre de la actividad.
El piloto argentino trabajó en la puesta a punto de su monoplaza de cara a una clasificación que será clave para sus aspiraciones del fin de semana. La tanda cronometrada se disputará este viernes desde las 11:00 de Argentina y definirá el orden de largada para la carrera Sprint del sábado y la Feature Race del domingo.
Varrone llega a Barcelona con el objetivo de recuperarse tras una complicada fecha en Mónaco y aprovechar un circuito que conoce bien por los ensayos de pretemporada realizados a comienzos de año. Colnaghi arrancó dentro del Top 10 en Barcelona
Mattia Colnaghi comenzó este viernes su actividad en la tercera fecha de la Fórmula 3, que se disputa en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto argentino de MP Motorsport finalizó noveno en la práctica libre, en el primer contacto del fin de semana.
La tanda fue dominada por Campos Racing, que logró quedarse con los tres primeros lugares en su carrera de casa. El más rápido fue Théophile Nael, con un tiempo de 1m28s422, escoltado por Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera.
Colnaghi se ubicó en el 9° puesto, por delante de Bruno del Pino, quien completó los diez mejores registros. La sesión tuvo pocas mejoras en el tramo final, debido a la caída en el rendimiento de los neumáticos después de las primeras vueltas rápidas.
El argentino trabajó junto a MP Motorsport en la puesta a punto de cara a la clasificación, que se disputará este viernes desde las 10:00 de Argentina y será clave para ordenar las dos carreras del fin de semana.
Colnaghi llega a Barcelona con el objetivo de sostener el buen arranque mostrado en la práctica y trasladarlo a una clasificación que puede marcar el rumbo de toda la fecha.