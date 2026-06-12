Franco Colapinto comenzó con buenas sensaciones el fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó décimo en la primera práctica libre, en una sesión que tuvo como referencia a George Russell, quien marcó el mejor registro con Mercedes.
Colapinto fue décimo en la primera práctica de Barcelona
El argentino completó una sólida FP1 con Alpine en el Circuit de Barcelona-Catalunya. George Russell marcó el mejor tiempo con Mercedes, delante de Oscar Piastri y Charles Leclerc.
Russell cerró la tanda con un tiempo de 1m16s363 y quedó al frente de la clasificación, por delante de Oscar Piastri, Charles Leclerc y Max Verstappen. En un trazado considerado clave para medir el rendimiento real de los autos, el británico volvió a mostrar la solidez de Mercedes en el inicio de la actividad.
Colapinto tuvo una sesión positiva con el Alpine A526. El argentino comenzó con trabajo aerodinámico en su auto, equipado con sensores, por lo que permaneció algunos minutos en boxes mientras el equipo retiraba esos elementos. Luego volvió a pista, mejoró sus registros y llegó a ubicarse sexto de manera provisoria cuando restaban unos 20 minutos para el cierre, antes de finalizar décimo, a 1s530 de Russell.
La contracara dentro de Alpine fue Pierre Gasly, que terminó 17°. El francés reportó primero problemas de frenos, al señalar por radio que cada vez que pisaba el pedal el auto se iba hacia un lado. Sobre el final, volvió a comunicarse con el equipo para advertir que “algo está roto”, por lo que debió regresar a boxes para que los mecánicos revisaran el auto antes de la segunda práctica libre.
La FP1 también tuvo fuerte presencia de pilotos jóvenes, dentro del programa obligatorio de la Fórmula 1. Leonardo Fornaroli fue el mejor de ellos y sorprendió con el quinto puesto al volante del McLaren de Lando Norris, a 0s853 de Russell. Paul Aron completó una buena tarea con Audi y terminó sexto, mientras que Dino Beganovic se ubicó octavo con Ferrari. Más atrás finalizaron Ayumu Iwasa, 14° con Red Bull; Frederik Vesti, 15° con Mercedes; y Colton Herta, 21° con Cadillac. La excepción fue Luke Browning, quien no pudo registrar tiempos con Williams por un problema eléctrico.
La sesión tuvo además otros focos de atención. Piastri, segundo con McLaren, reportó una vibración en los frenos que el equipo intentará resolver antes de la FP2. Verstappen tampoco se mostró conforme con el comportamiento de su Red Bull y dejó una frase contundente por radio: “No sé qué hacer, honestamente”. Gabriel Bortoleto protagonizó una salida de pista sin consecuencias importantes en la zona de las curvas 7 y 8 y también se quejó por la inestabilidad del Audi.
Williams vivió una práctica complicada. Carlos Sainz quedó detenido en la salida de boxes en los primeros minutos y debió ser empujado de regreso al garaje, aunque luego pudo salir a pista. Browning, en cambio, no tuvo la misma suerte y se quedó sin girar durante toda la sesión por una falla eléctrica en el auto de Alex Albon.
Para Colapinto, la primera práctica dejó un balance alentador. Barcelona aparece como una referencia importante para Alpine, ya que se trata de un trazado completo, exigente y conocido por los equipos. La actividad continuará con la segunda práctica libre a las 12 horas, donde el equipo francés buscará confirmar si el rendimiento inicial del argentino puede sostenerse durante el resto del viernes.
Gran Premio de Barcelona – Práctica 11
- 1 George Russell Mercedes 1m16s363
- 2 Oscar Piastri McLaren 0s203
- 3 Charles Leclerc Ferrari 0s520
- 4 Max Verstappen Red Bull Racing 0s684
- 5 Leonardo Fornaroli McLaren 0s853
- 6 Paul Aron Audi 0s958
- 7 Liam Lawson Racing Bulls 1s109
- 8 Dino Beganovic Ferrari 1s415
- 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1s441
- 10 Franco Colapinto Alpine 1s530
- 11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1s809
- 12 Gabriel Bortoleto Audi 1s846
- 13 Carlos Sainz Williams 1s930
- 14 Ayumu Iwasa Red Bull Racing 1s935
- 15 Frederik Vesti Mercedes 2s002
- 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 2s009
- 17 Pierre Gasly Alpine 2s145
- 18 Valtteri Bottas Cadillac 2s551
- 19 Fernando Alonso Aston Martin 3s704
- 20 Lance Stroll Aston Martin 3s955
- 21 Colton Herta Cadillac 4s334