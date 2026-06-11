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El Mundial también se coló en el paddock de la Fórmula 1

La previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya tuvo este jueves un condimento distinto. Mientras la Fórmula 1 comenzó a moverse en Montmeló, el inicio del Mundial de fútbol también se hizo sentir en el paddock, con varios pilotos sumados al clima futbolero.