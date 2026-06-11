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El Mundial también se coló en el paddock de la Fórmula 1

La previa del Gran Premio de Barcelona-Catalunya tuvo este jueves un condimento distinto. Mientras la Fórmula 1 comenzó a moverse en Montmeló, el inicio del Mundial de fútbol también se hizo sentir en el paddock, con varios pilotos sumados al clima futbolero.

El Mundial encontró su lugar entre boxes, motorhomes y pilotos.El Mundial encontró su lugar entre boxes, motorhomes y pilotos.
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Entre camisetas, referencias a sus selecciones y algunas cargadas amistosas, el ambiente se volvió más distendido antes de que comenzara la actividad en pista. La Copa del Mundo apareció rápidamente como tema de conversación entre los protagonistas de la máxima categoría.

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En ese juego, Franco Colapinto y Pierre Gasly prometen estar entre los protagonistas. Argentina y Francia vuelven a aparecer entre los países señalados como favoritos al título, por lo que las bromas entre compañeros de equipo pueden sumar otro capítulo durante el fin de semana.

España también llega con ilusiones mundialistas y el clima local acompaña en Barcelona. Carlos Sainz, sin embargo, eligió mostrarse con una indumentaria deportiva distinta, en una de esas imágenes que suelen alimentar el costado más informal del paddock.

Por unas horas, el fútbol le ganó espacio a los cronómetros. Y en una Fórmula 1 cada vez más global, el Mundial encontró su lugar entre boxes, motorhomes y pilotos que, antes de hablar de neumáticos y estrategias, también se permitieron jugar un rato con la pelota.

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