El Gran Premio de Barcelona-Cataluña comenzó con presencia argentina en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Nicolás Varrone tuvo un viernes destacado en la Fórmula 2, mientras que Mattia Colnaghi completó su clasificación en la Fórmula 3, en el tradicional circuito de Montmeló.
F2 y F3: Los argentinos comenzaron con buenas señales en Barcelona
Nicolás Varrone fue séptimo en la clasificación de la Fórmula 2 y largará cuarto en la Sprint. En Fórmula 3, Mattia Colnaghi terminó 16° en una tanda muy ajustada.
Varrone se metió entre los protagonistas en Barcelona
El argentino fue séptimo en la clasificación de la Fórmula 2 y largará cuarto en la Sprint. NIcolas Varrone fue uno de los protagonistas de la jornada en la Fórmula 2. Después de haber terminado 13° en la práctica libre, el piloto argentino avanzó en la clasificación y se ubicó en el séptimo puesto con un tiempo de 1m25s237.
El registro lo dejó a 427 milésimas de Rafael Câmara, quien se quedó con la pole position con una vuelta de 1m24s810. La sesión tuvo una interrupción sobre el final por el accidente de Ritomo Miyata, que provocó la bandera roja cuando restaban 3m41s para el cierre.
Con ese resultado, Varrone largará desde la cuarta posición en la Carrera Sprint de este sábado, debido al sistema de grilla invertida. La actividad de la Fórmula 2 continuará este sábado 13 con la Carrera Sprint desde las 9.15. El domingo 14 será el turno de la Feature Race, programada para las 6.25 horas, hora de Argentina.
En Fórmula 3, Mattia Colnaghi terminó 16° y buscará avanzar en las dos carreras del fin de semana. En la Fórmula 3, Mattia Colnaghi también completó su actividad clasificatoria en Barcelona. El piloto argentino finalizó en el 16° puesto con el auto número 7 del MP Motorsport y quedó a 731 milésimas de la pole position.
La referencia de la tanda fue Théophile Nael, de Campos Racing, quien marcó 1m28s263 y consiguió su tercera pole consecutiva de la temporada. El francés superó por apenas 39 milésimas a su compañero Ugo Ugochukwu, mientras que Hiyu Yamakoshi completó los tres primeros lugares.
Colnaghi venía de mostrarse competitivo en el entrenamiento, donde había finalizado noveno, y ahora buscará avanzar en las competencias del fin de semana. Colnaghi partirá desde la 16ª posición tanto en la Carrera Sprint del sábado como en la competencia principal del domingo, ya que la inversión de grilla alcanza únicamente a los doce primeros clasificados. La Carrera Sprint de la Fórmula 3 se disputará este sábado desde las 5.05 con Gerrard Xie largando desde la primera posición por la inversión de grilla y la del domingo la carrera principal, se pondrá en marcha a las 3.40 horas de Argentina.