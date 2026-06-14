Mattia Colnaghi cerró su participación en la tercera ronda de la FIA Fórmula 3, disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un 18° puesto en la carrera principal del domingo. El piloto ítalo argentino, que compite con MP Motorsport, logró completar las 25 vueltas luego de un sábado complicado por problemas técnicos.
Colnaghi completó la final de Fórmula 3 en Barcelona
El piloto ítalo argentino terminó 18° en la carrera principal disputada en Montmeló. Théophile Nael consiguió su primera victoria en la categoría y Campos Racing celebró como local.
Tras el inconveniente en la caja de velocidades que lo obligó a abandonar tempranamente la carrera Sprint, el auto fue reparado con nuevos sensores y Colnaghi pudo afrontar la competencia dominical. En el inicio mostró un avance alentador y durante buena parte de la prueba se mantuvo en lucha con Pedro Clerot, Alessandro Giusti, Louis Sharp y Matteo De Palo.
Con el correr de las vueltas, el desgaste de los neumáticos comenzó a condicionar su ritmo y el piloto de MP Motorsport terminó arribando en la 18ª posición. Si bien quedó lejos de la zona de puntos, pudo completar una carrera importante después de los inconvenientes sufridos en la jornada anterior.
La victoria quedó en manos del francés Théophile Nael, quien dominó de punta a punta con el Campos Racing y consiguió su primer triunfo en la FIA Fórmula 3. Hiyu Yamakoshi, de Van Amersfoort Racing, finalizó segundo a 740 milésimas, mientras que Ugo Ugochukwu completó el podio y se mantiene como líder del campeonato.
Con este resultado, Ugochukwu encabeza el certamen con 58 puntos, seguido por Nael, que quedó a seis unidades luego de su victoria en Barcelona. Bruno del Pino marcha tercero con 48.
La próxima fecha de la FIA Fórmula 3 será del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, donde Colnaghi buscará recuperarse y volver a pelear más adelante en el clasificador.