Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya como el mejor piloto de Alpine en la segunda práctica libre de la Fórmula 1. El argentino finalizó en la 15ª posición, con un tiempo de 1m17s051, y quedó a 1s625 de la referencia marcada por Lando Norris.
Colapinto fue el mejor Alpine en la segunda práctica de Barcelona
El argentino terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona-Catalunya, por delante de Pierre Gasly. Lando Norris lideró una tanda muy ajustada, con Russell y Piastri a menos de seis centésimas.
El piloto de McLaren fue el más rápido de la FP2 con una vuelta de 1m15s426. Superó por apenas nueve milésimas a George Russell, quien había dominado el primer entrenamiento del día, mientras que Oscar Piastri completó el tercer lugar, a 57 milésimas de su compañero.
Más atrás, Charles Leclerc fue el mejor de Ferrari al ubicarse cuarto, a 0s373 de Norris, mientras que Kimi Antonelli completó el top 5 con el Mercedes. Max Verstappen terminó sexto con Red Bull, seguido por Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar, que cerraron los diez primeros lugares.
Colapinto trabajó sobre la puesta a punto de su Alpine A526 pensando en la clasificación y la carrera. En su mejor intento marcó 1m17s051 y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 16° con 1m17s260. El argentino completó 29 vueltas durante la sesión.
La segunda práctica también estuvo marcada por las dificultades de varios pilotos para encontrar agarre y controlar el desgaste de los neumáticos. Verstappen padeció el comportamiento de su Red Bull con la goma dura, mientras que Russell tuvo un susto por un sobreviraje en la curva 3.
Hamilton, que terminó noveno, llegó a advertir por radio que algo no estaba bien en la parte trasera de su Ferrari. Más atrás, Sergio “Checo” Pérez casi protagoniza un incidente con Hadjar en la curva 4 y recibió una advertencia.
La FP2 tuvo una interrupción con Virtual Safety Car por un problema en el Racing Bulls de Liam Lawson, que quedó detenido a la salida del pitlane. Luego, con el regreso de la bandera verde, varios pilotos realizaron sus simulacros de clasificación con neumáticos blandos.
Durante la tanda también hubo un intercambio por radio entre Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow. El argentino consultó dónde estaba perdiendo tiempo y desde el muro le marcaron como referencia a Lawson, que en ese momento se encontraba sexto con un registro de 1m16s960. La respuesta sorprendió al piloto de Alpine, que reaccionó con un “¡Dios mío!” al escuchar la diferencia con el Racing Bulls.
En el tramo final, los equipos dejaron de buscar tiempos rápidos y concentraron el trabajo en tandas largas, repartidas entre neumáticos medios y blandos, con la mirada puesta en el ritmo de carrera.
La actividad del Gran Premio de Barcelona-Catalunya continuará este sábado con la tercera práctica libre desde las 7.30 y la clasificación a partir de las 11.00, siempre en horario argentino. Allí, Colapinto buscará dar otro paso con el Alpine después de un viernes de trabajo intenso en Montmeló.
Colapinto fue crítico tras la FP2 en Barcelona: “Fue el peor viernes de la temporada”
El argentino reconoció que Alpine quedó lejos en ritmo de clasificación y carrera, y apuntó a la falta de grip como uno de los grandes problemas del A526.
Franco Colapinto no ocultó su preocupación después del primer día de actividad del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Luego de finalizar 15° en la segunda práctica libre y ser el mejor Alpine en la tanda, el piloto argentino fue muy autocrítico con el rendimiento del A526.
“Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada, creo”, expresó Colapinto tras la FP2, donde terminó con un tiempo de 1m17s051, a 1s625 de la referencia marcada por Lando Norris.
El argentino explicó que los problemas no aparecieron en un solo sector, sino en el comportamiento general del auto. “En cuanto a balance y a velocidad del auto, fue muy malo. En carrera, muy mal, y en quali, muy mal también”, señaló.
Más allá del resultado, Colapinto aseguró que sintió haber sacado el máximo posible del Alpine, aunque el rendimiento general estuvo lejos de lo esperado. “Siento que estuve maximizando todo bastante, pero salía la vuelta que salía, estábamos muy lejos y muy lentos”, analizó.
La mayor preocupación aparece en el ritmo de carrera. Según el piloto argentino, los problemas se amplificaron en las tandas largas, con un auto difícil de manejar y una degradación marcada de los neumáticos. “En carrera estamos a años luz. Hoy directamente el auto estaba inmanejable. Íbamos cuatro o cinco segundos más lento que los autos de punta”, sostuvo.
Colapinto también remarcó que el equipo tendrá mucho trabajo durante la noche para intentar revertir la situación antes de la clasificación. “Hay mucho por entender. Ojalá sea setup y podamos cambiarlo y revertirlo, pero si es por el calor, por la pista o por lo que sea, va a ser un fin de semana duro”, advirtió.
El piloto de Alpine fue claro sobre el camino a seguir: el equipo deberá asumir riesgos en la puesta a punto para intentar encontrar una reacción. “Hay que hacer cambios agresivos y arriesgados para intentar dar un paso grande, porque estamos mal”, afirmó.
El problema principal, según Colapinto, parece estar relacionado con la falta de agarre y la dificultad para hacer trabajar correctamente los neumáticos. “El auto se sintió muy mal en la entrada, en mitad de curva y en salida. Es más como de grip de las gomas, que no podemos extraer algo. No sé si es la temperatura de pista o qué nos está sacando tanto grip”, explicó.
En ese sentido, el argentino dejó una frase que resume la inquietud de Alpine de cara al resto del fin de semana: “Hay que entender por qué estamos tan lentos y por qué estamos degradando tanto la goma”.