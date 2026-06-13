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Cuáles son los horarios de la F1, F2 y F3 en el Gran Premio de España este sábado

La actividad comenzó el viernes y en su segunda jornada tendrá las pruebas de clasificación y Sprint.

Andrea Kimi Antonelli, líder del torneo. Crédito: REUTERS/Nacho DoceAndrea Kimi Antonelli, líder del torneo. Crédito: REUTERS/Nacho Doce
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El argentino Franco Colapinto de Alpine tiene la oportunidad de recuperarse luego de su floja actuación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, donde terminó decimoquinto entre los 15 pilotos que completaron la carrera.

Mirá tambiénGasly recuperó el podio de Mónaco tras la revisión favorable para Alpine

El gran desafío para Colapinto se da desde este sábado, tras la prueba del viernes, cuando participe en la clasificación del GP de Barcelona, España, que corresponde a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 11, 2026 Alpine's Franco Colapinto during the press conference REUTERS/Bruna CasasFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Bruna Casas

El GP de Barcelona se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,657 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El único antecedente de Colapinto en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar tras una más que discreta actuación.

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 12, 2026 Alpine's Pierre Gasly during practice REUTERS/Nacho DocePierre Gasly. Crédito: REUTERS/Nacho Doce

En lo que respecta a la pelea por el título, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega a esta fecha como el líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Horarios para Argentina

Sábado

  • F3 • Carrera Sprint - 5:00
  • F1 • FP3 - 7:30
  • F2 • Carrera Sprint - 9:15
  • F1 • Qualy - 11:00

Domingo

  • F3 • Carrera - 3:40
  • F2 • Carrera - 6:30
  • F1 • Carrera - 10:00

Cómo le fue el viernes

El mejor tiempo de la primera prueba fue para Russell, mientras que Colapinto redondeó una muy buena actuación y finalizó en el décimo lugar. El argentino giró en 1:17,893 y quedó a un segundo y 530 milésimas del líder.

Mirá tambiénColapinto fue el mejor Alpine en la segunda práctica de Barcelona

El argentino no pudo destacarse en la segunda sesión de entrenamientos y tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado. El mejor tiempo fue para el británico Lando Norris, de McLaren.

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