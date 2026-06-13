El argentino Franco Colapinto de Alpine tiene la oportunidad de recuperarse luego de su floja actuación en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, donde terminó decimoquinto entre los 15 pilotos que completaron la carrera.
Cuáles son los horarios de la F1, F2 y F3 en el Gran Premio de España este sábado
La actividad comenzó el viernes y en su segunda jornada tendrá las pruebas de clasificación y Sprint.
El gran desafío para Colapinto se da desde este sábado, tras la prueba del viernes, cuando participe en la clasificación del GP de Barcelona, España, que corresponde a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.
El GP de Barcelona se llevará a cabo en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que tiene una extensión de 4,657 kilómetros y cuenta con 14 curvas.
El único antecedente de Colapinto en este circuito desde que llegó a la Fórmula 1 se dio el año pasado, cuando terminó en el decimoquinto lugar tras una más que discreta actuación.
En lo que respecta a la pelea por el título, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) llega a esta fecha como el líder con 156 puntos, 66 más que su escolta, que es el británico Lewis Hamilton (Ferrari).
Horarios para Argentina
Sábado
- F3 • Carrera Sprint - 5:00
- F1 • FP3 - 7:30
- F2 • Carrera Sprint - 9:15
- F1 • Qualy - 11:00
Domingo
- F3 • Carrera - 3:40
- F2 • Carrera - 6:30
- F1 • Carrera - 10:00
Cómo le fue el viernes
El mejor tiempo de la primera prueba fue para Russell, mientras que Colapinto redondeó una muy buena actuación y finalizó en el décimo lugar. El argentino giró en 1:17,893 y quedó a un segundo y 530 milésimas del líder.
El argentino no pudo destacarse en la segunda sesión de entrenamientos y tendrá que mejorar mucho de cara a este sábado. El mejor tiempo fue para el británico Lando Norris, de McLaren.