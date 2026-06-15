Lewis Hamilton consiguió en Barcelona-Catalunya su primera victoria como piloto de Ferrari y el impacto se sintió dentro y fuera del mundo de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 se rindió ante Hamilton tras su primera victoria con Ferrari
La actuación de Hamilton generó una ola de felicitaciones. George Russell, su excompañero en Mercedes y segundo en Barcelona, fue uno de los primeros en reconocerlo.
El siete veces campeón del mundo dominó el Gran Premio con autoridad y logró subirse a lo más alto del podio por primera vez desde su llegada a la Scuderia, en el inicio de la temporada 2025. A los 41 años, además, se convirtió en el ganador de mayor edad en un Gran Premio desde Jack Brabham en 1970.
La actuación de Hamilton generó una ola de felicitaciones. George Russell, su excompañero en Mercedes y segundo en Barcelona, fue uno de los primeros en reconocerlo.
“Felicitaciones enormes para él, porque sé lo duro que trabaja. Compartimos muchos años en Mercedes y me alegra verlo de vuelta al Lewis que yo recordaba cuando crecía mirando Fórmula 1”, expresó Russell.
Lando Norris, vigente campeón del mundo y tercero con McLaren, también elogió la contundencia del británico.
“Lewis fue dominante. Creo que habría ganado la carrera de cualquier manera”, señaló Norris, quien además destacó el valor de haber compartido un podio completamente británico junto a Hamilton y Russell.
Kimi Antonelli, líder del campeonato y reemplazante de Hamilton en Mercedes, también tuvo palabras de reconocimiento pese a su abandono en el cierre de la carrera.
“Estoy muy feliz por Lewis, porque venía buscando esa primera victoria con Ferrari desde hace mucho tiempo. Me alegra verlo lograrlo”, indicó el joven italiano.
Max Verstappen se sumó a los saludos a través de sus redes sociales, donde felicitó a Hamilton por su “primera victoria de rojo”. También Oliver Bearman celebró el triunfo y el podio británico.
En Ferrari, la alegría fue completa. Charles Leclerc, compañero de Hamilton, lo felicitó pese a haber tenido un fin de semana difícil, que terminó con un abandono por un problema hidráulico.
“Lewis estuvo increíble. También hay que felicitar al equipo, que viene empujando mucho con las actualizaciones y ahora se está viendo”, sostuvo Leclerc.
El presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, calificó la victoria como un momento emotivo y un resultado muy importante para todo el equipo y sus fanáticos. Por su parte, Fred Vasseur, jefe de la Scuderia, destacó que Hamilton manejó la carrera con control y solvencia.
“Fue sobresaliente. Supo administrar la situación y responder en cada momento de la estrategia”, afirmó Vasseur.
También Toto Wolff, su exjefe en Mercedes, dejó de lado la derrota de su equipo para reconocer el mérito de Hamilton.
“Estoy feliz por Lewis. Esperó mucho tiempo y trabajó muy duro para volver a lo más alto del podio. Hoy lo mereció”, expresó.
El triunfo de Hamilton trascendió la Fórmula 1 y recibió mensajes de deportistas, celebridades y figuras públicas, en una muestra del impacto global que generó su primera victoria vestido de rojo.