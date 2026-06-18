En un escenario económico que busca estabilizarse, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una recuperación significativa durante el mes de junio de 2026. De acuerdo con el último relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, el índice alcanzó los 42,71 puntos, lo que representa un incremento mensual del 6,41% respecto a mayo.
La Confianza del Consumidor subió 6,4% en junio a nivel nacional
La recuperación fue traccionada especialmente desde el Gran Buenos Aires y por los sectores de bajos ingresos. Traduce expectativas sociales de mejora en la “microeconomía”.
Este repunte intermensual se produce a pesar de que, en la comparación con el año anterior, el indicador todavía refleja una caída interanual del 6,09% frente a junio de 2025.
No obstante, el informe destaca una perspectiva histórica relevante: si bien el ICC ha descendido un 9,86% desde su pico máximo en la gestión actual (registrado en enero de 2025 con 47,38 puntos), el índice ha logrado recuperarse un 19,97% desde el piso de 35,60 puntos alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas económicas del presidente Milei.
El impacto en el Gran Buenos Aires
La mejora en el ánimo de los consumidores fue unánime en todas las regiones del país. El Gran Buenos Aires (GBA) encabezó la tendencia con un salto del 10,01% mensual, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 4,78% y el Interior con un 2,06%.
A pesar de este menor ritmo de crecimiento en el mes, el Interior continúa siendo la región con el índice más elevado del país (46,33 puntos), mientras que el GBA, pese a su fuerte recuperación, mantiene el valor más bajo (40,70 puntos).
El dato repercute en los intereses de la Casa Rosada. Históricamente, el ICC funciona como un equivalente potencial del resultado electoral del oficialismo porque se basa en el humor económico. La ciudadanía argentina suele castigar o premiar la gestión económica diaria de manera pragmática.
Las expectativas como motor del voto
El ICC no solo mide el "hoy" (la foto actual del changuito), sino el mañana (la expectativa). Las elecciones en Argentina se ganan o se pierden gestionando la esperanza. Si el subíndice de expectativas macroeconómicas a mediano plazo es positivo, el electorado suele otorgarle un voto de confianza o "crédito" a la fuerza gobernante, incluso si el presente es complejo.
El análisis por estratos socioeconómicos del ICC revela que la confianza creció con mayor fuerza en los sectores más postergados. Los hogares de ingresos bajos registraron una suba del 7,16%, superando el incremento del 5,34% de los hogares de ingresos altos
No obstante, persiste una brecha de percepción: el índice de los sectores de mayores ingresos (44,09 puntos) sigue siendo superior al de los sectores bajos (40,66 puntos).
En términos anuales, la disparidad es más cruda, ya que los sectores de ingresos bajos acumulan una caída del 12,05% en el último año, frente a una mínima variación negativa del 1,06% en los sectores altos.
El “voto cuota” persiste
El índice de Bienes durables que mide el ICC es parte del espejo en el que la sociedad se percibe. Todos los subíndices que componen el indicador mostraron variaciones positivas en junio, y Bienes Durables e Inmuebles fue el componente de mayor crecimiento con un 7,80%.
Dentro de este rubro, la intención de compra de electrodomésticos subió un 9,59% nacionalmente, llegando a picos de 13,89% en CABA. La situación personal registró un aumento casi idéntico del 7,79%.
Curiosamente, la percepción de la situación macroeconómica -donde los datos estadísticos avalan más a la gestión de Economía- mostró un avance más moderado del 4,37%.
Un dato alentador para el consumo inmediato es que las condiciones presentes (la percepción sobre el "aquí y ahora") saltaron un 8,77%, superando la mejora de las expectativas futuras, que crecieron un 4,85%.
Ficha técnica del informe
El estudio, dirigido por Sebastián Auguste y con la participación de investigadores como Guido Sandleris y Juan José Cruces, se basó en una encuesta telefónica de 1000 casos representativos de grandes centros urbanos de todo el país
El trabajo de campo fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 2 y el 11 de junio de 2026, con un margen de error estadístico de +/- 3,5%.
El ICC funciona como un termómetro desprovisto de pasiones. Cuando los números del índice muestran una tendencia sostenida al alza en los meses previos a una elección, el oficialismo corre con ventaja. Si el indicador muestra un consumidor recluido, pesimista y cuidando cada peso, el veredicto de las urnas suele ser implacable, sin importar las banderas políticas que flameen en Balcarce 50.