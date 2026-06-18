La producción manufacturera santafesina volvió a retraerse en abril (-0,5%) tras el mes de marzo donde había mostrado una leve recuperación (+3%) luego de un inicio de año en el cual los meses de enero y febrero habían revelado caídas interanuales propias una economía en guerra: 9,7 y 14,9 por ciento respectivamente.
Volvió a caer en abril la producción industrial santafesina
Tras haber recuperado en marzo una pequeña parte de la caída del primer bimestre, abril volvió a mostrarse en terreno negativo. Más de la mitad de las ramas industriales produjo menos que en el mismo mes del año pasado.
De acuerdo con el informe publicado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), el 53% del total de ramas industriales registró en el mes de abril una disminución de su producción respecto del mismo mes del año pasado mientras que en la comparación con el mes anterior la caída de la producción industrial fue del 7,2%.
Con la medición de abril, el primer semestre cerró con una caída interanual acumulada de 5,2% mientras que el índice de producción industrial correspondiente a abril se ubicó un 10,5% por debajo del registro alcanzado en el mismo mes de 2023, siendo un 15,7% menor en relación con 2022.
Las ramas de actividad que más crecieron en el mes de abril fueron la Industria siderúrgica (+145,7%) y Vehículos automotores (+75,5%), ambos producto del bajo nivel de comparación, Edición e impresión (+7,6%), Molienda de cereales (+6,9%), Maquinaria de uso general (+4,6%), Papel y productos papel (+3,8%), Carrocerías-remolques (+3,6%), Productos metálicos para uso estructural (+3,4%), Molienda de oleaginosas (+3,0%) y Manufacturas de plástico (+0,2%).
En tanto reflejaron caídas en la producción Maquinaria agropecuaria (-29,7%), Prendas de vestir (-14,8%), Carne vacuna (-12,6%), Fiambres y embutidos (-9,6%), Productos de metal y servicios de trabajo metales (-6,5%), Muebles y colchones (-5,0%), Autopartes (-4,9%) y Maquinaria de uso especial (-1,4%); mientras que Productos lácteos mantuvo el mismo nivel (0,0%),
Respecto de la situación laboral en la industria santafesina el informe de la Federación Industrial indica que, tomando en cuenta los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el total de empleadores asegurados y de e trabajadores cubiertos en la industria manufacturera disminuyó en 380 y 7.746 respectivamente, lo que significan caídas en términos porcentuales del 6,4% y 5,6%.
Finalmente, la demanda de energía eléctrica por parte de un grupo de grandes usuarios industriales de Santa Fe mostró en abril una suba de 32,8% interanual. En cuatro plantas siderúrgicas el indicador de energía eléctrica mostró una mejora de 38,0%, mientras que en once plantas del complejo oleaginoso la demanda se incrementó un 38,4% en el cotejo interanual. Sin embargo, desde 2024 y hasta el presente la demanda de energía eléctrica industrial se ubica un 16,0% por debajo del registro de 2023.