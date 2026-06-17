Diputados

Para llegar al recinto, el oficialismo introdujo cambios en el proyecto del Súper RIGI

Obtuvo dictamen de mayoría y se perfila para el próximo 24 de junio. El bloque libertario aceptó modificaciones sobre criterios para definir “nuevas actividades” a las que estará destinado el régimen, además de sumar cláusulas de transparencia, desarrollo local y sustentabilidad. La oposición denuncia que está pensado “a medida” de grandes corporaciones y con un fuerte costo fiscal, laboral y federal.