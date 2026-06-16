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Bajo el marco del RIGI, autorizan el mayor proyecto minero de Argentina

El proyecto Vicuña, liderado por BHP y Lundin, se posiciona como el más ambicioso del sector. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ya cuenta con 19 desarrollos aprobados, totalizando más de US$ 32.200 millones.

Con 19 proyectos aprobados bajo el RIGI, Argentina se posiciona como un destino atractivo para la inversión minera, destacándose por su potencial de crecimiento. Foto: Archivo / REUTERS / Marcos Brindicci.Con 19 proyectos aprobados bajo el RIGI, Argentina se posiciona como un destino atractivo para la inversión minera, destacándose por su potencial de crecimiento. Foto: Archivo / REUTERS / Marcos Brindicci.
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El Gobierno Nacional oficializó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de cobre Vicuña, el cual prevé invertir más de US$ 9.000 millones.

De todos los proyectos ya aprobados bajo este régimen, este será el más ambicioso del sector minero del país y uno de los cinco de cobre más grandes del mundo.

Así lo calificó el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante sus redes. El proyecto, presentado por las empresas BHP y Lundin, prevé invertir US$ 9.700 millones en la provincia de San Juan.

asdEl tuit de Caputo.

El mismo generará exportaciones por más de US$ 2.600 millones y 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Caputo aclaró que la inversión inicial podría superar los US$ 9.700 millones y escalar hasta los US$ 18.000 millones, según estimaciones de las propias compañías.

El plan de desarrollo

Vicuña contará con tres etapas iniciales:

Etapa 1: se enfoca en el depósito Josemaría, con el desarrollo de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras expansiones, con el objetivo de acelerar la producción inicial y generar flujo de caja operativo temprano.

Vicuña Corp. integra desarrollos mineros en Argentina y Chile con foco en cobre, oro y plata.El plan Vicuña se desplegará en tres fases, comenzando con el depósito Josemaría, para optimizar la producción y expandir la capacidad minera en San Juan.

Etapa 2: contempla el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y una planta para la recuperación de cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva del proyecto y removiendo la capa de óxidos sobre los sulfuros de Filo del Sol.

Etapa 3: contempla la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol para elevar los niveles de producción a aproximadamente 293.000 toneladas por día. Esta etapa incorpora infraestructura estratégica, bajo esquema de outsourcing, incluyendo una planta desalinizadora de agua, un sistema de transporte de concentrado y la instalación de una planta de tratamiento de concentrado.

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En la primera década de producción, calculan generar con el proyecto 2,5 millones de toneladas (Mt) de cobre, 5,5 millones de onzas (Moz) de oro y 214 millones de onzas (Moz) de plata.

“El proyecto Vicuña es una oportunidad transformacional para la Argentina. Como uno de los distritos de cobre no desarrollados más relevantes del mundo, tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico de largo plazo a través de inversión extranjera, empleo y mayores ingresos por exportaciones”, dijo el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein.

Todos los proyectos del RIGI

Con la reciente incorporación de Vicuña, ya son 19 los proyectos aprobados por el Comité Evaluador. En total, superan los US$32.200 millones. Distintas estimaciones indican que el Gobierno posee 40 propuestas de proyectos para adherirse al RIGI.

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Parque solar de YPF Luz: inversión de US$211 millones en Las Heras, Mendoza.

Vaca Muerta Oleoducto Sur: inversión de US$2.486 millones que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro.

GNL PAE-Golar: inversión de US$ 6.878 millones en Río Negro.

Río Tinto: inversión de US$ 2.700 millones en Salta.

Sidersa: inversión de US$ 286 millones en la provincia de Buenos Aires.

Salar del Hombre Muerto: inversión de US$ 217 millones en Catamarca.

Parque eólico Olavarría: inversión de US$ 250 millones en la provincia de Buenos Aires.

Los Azules: inversión de US$ 2.672 millones en San Juan.

Terminal Timbúes: inversión de US$ 277 millones en Santa Fe.

Gualcamayo: inversión de US$ 655 millones en San Juan.

Veladero: inversión de US$ 380 millones en San Juan.

Diablillos: inversión de US$ 760 millones entre las provincias de Salta y Catamarca.

Fénix: inversión de US$ 530 millones en Catamarca.

Ampliación del Gasoducto Perito Moreno: inversión de US$ 550 millones en Neuquén.

Cauchari Olaroz: inversión de US$ 1.166 millones en Jujuy.

San Jorge: inversión de US$ 891 millones en Mendoza.

Gasoducto San Matías: inversión de US$ 1.300 millones en Río Negro.

Sal de Oro: inversión de US$ 28 millones entre Salta y Catamarca.

Vicuña: inversión de US$ 9.700 millones en San Juan.

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