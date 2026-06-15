El trabajo, en aguas desconocida

Deriva laboral en la era de la IA: entre la "brújula" del Papa y el "paraíso" de Milei

El avance de la inteligencia artificial dejó al empleo navegando en una encrucijada sin mapa. Entre el llamado ético de León XIV y la apuesta desregulada de Javier Milei, empresas, universidades y medios debaten qué tareas seguirán siendo humanas.