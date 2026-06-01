La reciente presentación de la encíclica Magnifica humanitas ("Magnífica humanidad"), por parte del papa León XIV, marca un punto de inflexión en su pontificado.
Reflexiones acerca de "Magnifica humanitas"
La encíclica del papa León XIV destaca la importancia de proteger la dignidad humana ante el paradigma tecnocrático y la creciente influencia de la IA.
Su Santidad, lejos de dar a conocer un mero documento programático o una respuesta coyuntural ante el avance de la inteligencia artificial (IA), pretende definir en su primera Encíclica una hoja de ruta ética y teológica con la que guiará a la Iglesia en los próximos años (León XIV, 2026).
Concebida en un contexto tecnológico, donde la técnica parece dictar las reglas de la comunión del género humano, León XIV sitúa la custodia de la dignidad intrínseca de la persona como el eje transversal de su pastoral social.
Este llamado a la acción, tanto a la Curia como a los fieles, no solo busca iluminar las conciencias, sino también poner sobre la mesa el debate de nuestra era, como así lo fue la Revolución Industrial para León XIII.
El quid de la encíclica
Firmada el 15 de mayo de 2026 y hecha pública formalmente el 25 del mismo mes, Magnifica humanitas, aborda la custodia de la persona, siendo esta Imago Dei, en la era de la IA como un asunto de máxima pertinencia en nuestros tiempos (Isabella Piro, 2026).
El núcleo del mensaje papal es una profunda advertencia contra el "paradigma tecnocrático" que subordina las decisiones a la mera eficiencia y al lucro, despojando al ser humano de su agencia moral (Piro, 2026).
El pontífice plantea una disyuntiva metafórica en la forma de construir el progreso: la opción entre levantar una nueva torre de Babel, orientada por las lógicas de poder y eficiencia neta, o edificar Jerusalén, la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos (León XIV, 2026).
Con lucidez, el papa cuestiona las promesas del transhumanismo y el posthumanismo, recordando que la finitud humana, nuestra fragilidad y contingencia, no es un defecto que deba eliminarse, sino la dimensión constitutiva a través de la cual maduran la relación, el cuidado y la apertura al otro (León XIV, 2026).
La IA debe estar siempre subordinada al bien común, evitando concentrarse en manos de unos pocos monopolios (Piro, 2026).
¿Una actualización de Rerum novarum?
Al haber sido firmada exactamente en el 135º aniversario de Rerum novarum, de León XIII, esta encíclica asume el relevo histórico de la diplomacia social de la Iglesia (León XIII, 1891). Si en 1891 el Magisterio alzó la voz frente a las res novae de la Revolución Industrial, para defender al proletariado de la explotación, hoy el desafío es la IA generativa, agéntica y super inteligente (León XIV, 2026).
Como texto programático, León XIV actualiza esta defensa esencial al advertir que la innovación no puede justificar la precarización laboral ni la deshumanización del trabajador mediante algoritmos (León XIV, 2026).
La antigua defensa del obrero industrial se convierte hoy en una defensa ontológica de la soberanía del ser humano frente a procesos productivos cada vez más comoditizados, recordando que la economía debe servir a la persona y no a la inversa (León XIV, 2026).
Debido a que esta última no se reduce a un simple recurso humano, sino a un esse-ad, como decía Santo Tomás, intrínsecamente digno por ser persona.
Doctrina Social de la Iglesia
Los principios rectores del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, como el bien común universal, el destino de los bienes y la subsidiariedad (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2005), adquieren una urgencia renovada.
El papa insta a la comunidad internacional a "desarmar la IA", exigiéndola fuera de la competencia militar y económica descontrolada para sustraerla del dominio de los monopolios y someterla a un control social responsable (Piro, 2026).
La encíclica expone los costes ocultos de esta tecnológica de crecimiento exponencial: desde las nuevas formas de esclavitud reflejadas en los trabajadores precarizados, hasta el extractivismo ecológico en la minería de tierras raras, totalmente perjudicial para la Casa Común (León XIV, 2026).
Asimismo, se introduce la noción de "colonialismo de datos", denunciando cómo se vulnera la soberanía de las naciones mediante la apropiación de información vital para alimentar los modelos predictivos de las potencias (León XIV, 2026).
Finalmente, se condena la automatización de la guerra mediante sistemas de armas autónomas letales y declara superada la teoría de la "guerra justa", reclamando un multilateralismo fortalecido capaz de asegurar una paz duradera (León XIV, 2026).
A modo de conclusión
En definitiva, Magnifica humanitas trasciende el mero análisis del espíritu de la época o un cronograma de acción inerte para consolidarse como un urgente llamado a la acción moral y política. León XIV nos recuerda que la verdadera disyuntiva de nuestra época no radica en la aceptación o el rechazo de la tecnología de punta, sino en decidir qué tipo de humanidad estamos dispuestos a cultivar.
Esto nos interpela a todos. El progreso técnico, si no se acompaña de un desarrollo humano integral, corre el riesgo de hacer retroceder el corazón (Piro, 2026).
La defensa ontológica de la persona no es una batalla metafísica solo para académicos, sino la responsabilidad más ineludible de nuestro tiempo. Con esta encíclica, la Iglesia nos ofrece la brújula indispensable para garantizar que el futuro sea, ante todo, uno donde florezca la dignidad humana (León XIV, 2026).
El autor es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), candidato a la Especialización y Maestría en Minería de Datos de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe (UTN). Miembro del Equipo de Investigación del Observatorio de Política Internacional de la UCSF.
Contactos: [email protected] y https://orcid.org/0009-0000-6671-854X.
Referencias bibliográficas
- León XIII (15 de mayo de 1891). Rerum novarum: Sobre la situación de los obreros. La Santa Sede. https:// www.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
- León XIV (25 de mayo de 2026). Carta encíclica Magnifica humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. La Santa Sede. https://www.vatican.va/ content/leo-xiv/es/encyclicals/documents/ 20260515-magnifica-humanitas.html
- Piro, Isabella (25 de mayo de 2026). La encíclica de León XIV: la IA sirva a la humanidad, no al poder de pocos. Vatican News. https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2026-05/la-enciclica-papa-leon-xiv-magnifica-humanitasla-inteligencia-ia.html
- Pontificio Consejo Justicia y Paz (2005). Compendio de la doctrina social de la Iglesia. La Santa Sede. https:// www.vatican.va/ roman_ curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html