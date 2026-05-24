Esta pregunta nodal para la contemporaneidad de las Relaciones Internacionales, fue abordada en el trabajo titulado "El Desarrollo de la Inteligencia Artificial en el Ciberespacio: La Relación Bilateral de los Estados Unidos y China entre 2017-2025".
Sobre la relación entre las grandes potencias y el desarrollo de la IA
Una investigación revela el impacto del desarrollo de la IA en la disputa geopolítica, destacando el ascenso de China y la respuesta estratégica de Estados Unidos.
Se trata de una Tesina de Grado que fue evaluada por el tribunal examinador integrado por la magíster Mileva Chialvo (UCSF, UCAM España), el licenciado Nicolás Cavigliasso (UNR-Conicet) y la doctora Agustina Marchetti (UNR-Conicet).
Una pregunta que define la época
¿Cómo se ha caracterizado la relación bilateral de los Estados Unidos y China respecto al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el ciberespacio entre el año 2017 y el año 2025? Esa es, en esencia, la pregunta que me propuse responder.
La investigación analiza, a través de un estudio de caso exploratorio-descriptivo, cualitativo, de diseño no experimental y transeccional, cómo evolucionó la relación sinoestadounidense respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, desde el Plan Chino de IA de 2017 hasta el Winning the Race: America's AI Action Plan de 2025.
La investigación se sostiene sobre la revisión y el análisis bibliográfico de fuentes primarias, documentos oficiales, planes nacionales de IA, leyes y estrategias de seguridad nacional de ambas potencias, y de fuentes secundarias compuestas por literatura especializada, artículos científicos con referato y reportes técnicos de organizaciones internacionales.
El marco teórico descansa sobre el realismo hegemónico de Robert Gilpin y la noción de "trampa de Tucídides" de Graham Allison: la lógica de acción y reacción entre una potencia establecida y una potencia ascendente que disputa su lugar en el sistema internacional.
A partir de estas herramientas teóricas, la tesina se articula con los constructos de hegemonía, ciberespacio como dimensión geopolítica, inteligencia artificial y superpotencias de la IA. Una arquitectura conceptual que permite explorar y describir el objeto de estudio en profundidad.
Los hallazgos que sacuden el tablero
Los resultados son contundentes y de alto impacto para entender el mundo actual. El trabajo confirma que el vínculo bilateral se caracterizó por una orientación a la obtención de una posición hegemónica en el ciberespacio, con una escalada pronunciada a partir de 2023.
Ese año funciona como punto de quiebre: China consolida su ascenso como superpotencia de la inteligencia artificial, acumulando el 69,7% de las publicaciones científicas y patentes vinculadas a IA a nivel mundial, frente al 14,16% de los Estados Unidos.
Además, el gigante asiático representó el 26% del poder de cómputo mundial en 2024, posiblemente como secuela de planes previos como el Eastern Data and Western Computing.
La trayectoria normativa y geopolítica estadounidense -desde la Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence de 2019, pasando por la Ley CHIPS, la Entity List, hasta el plan de acción de 2025-, expresa con nitidez la conducta de una potencia hegemónica que administra activamente la amenaza percibida frente al ascenso de un desafiante real.
Cada medida restrictiva norteamericana, lejos de leerse como un gesto aislado, se inscribe en una secuencia coherente de contención. El lanzamiento de DeepSeek R-1 en enero de 2025 representa el hito más significativo del período: el modelo chino alcanzó un rendimiento comparable al de OpenAI o3, recortando drásticamente la brecha que históricamente resguardó la supremacía tecnológica norteamericana.
Lo hizo, además, en un contexto restrictivo impuesto por Estados Unidos sobre el acceso chino a chips avanzados, lo que magnifica el peso del logro.
La innovación metodológica de DeepSeek; entrenar las capacidades de razonamiento de grandes modelos de lenguaje mediante aprendizaje por refuerzo puro, sin necesidad de trayectorias etiquetadas por humanos, constituye en sí misma una contribución de alcance global al campo.
La respuesta de China no tardó: en septiembre de 2025 prohibió la adquisición de chips NVIDIA para el desarrollo autóctono de inteligencia artificial, consumando el tránsito de una postura defensiva a una abiertamente ofensiva en la disputa por la hegemonía tecnológica global.
Sin embargo, la investigación concluye que ese socavamiento resultó insuficiente para consumar una transición hegemónica: Estados Unidos conserva una superioridad empírica en poder de cómputo; con 5.375 centros de datos frente a los 448 chinos, en inversión privada; 109,1 mil millones de dólares contra 9,3 mil millones en 2024, y en cantidad de modelos de IA lanzados.
La hipótesis de trabajo resultó parcialmente verificada: la carrera existe y se aceleró, pero el hegemón aún no fue desplazado. La conclusión central es tan precisa como inquietante: el ciberespacio se transformó en el nuevo ámbito geopolítico donde se dirime el orden internacional del siglo XXI, y el desenlace está abierto.
Línea de investigación abierta desde la UCSF
Más allá del mérito del equipo metodológico, la investigación representa un hito institucional para la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
Se trata de la primera investigación de grado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencia Política que aborda el vínculo sinoestadounidense respecto al desarrollo de la IA como objeto de estudio, inaugurando una línea de investigación novedosa en el país, en una disciplina que históricamente analizó el poder desde otros ángulos.
La articulación entre relaciones internacionales y tecnologías emergentes; en particular, el cruce con la formación de posgrado en Minería de Datos, que curso actualmente, anticipa un perfil de investigador híbrido, especialmente necesario en una época donde las decisiones tecnológicas y las decisiones geopolíticas se vuelven indistinguibles.
El trabajo abre, además, un horizonte fértil hacia la producción de artículos científicos, seminarios y master classes sobre geopolítica tecnológica, IA y relaciones internacionales. Una agenda de investigación que, a la luz de los acontecimientos globales contemporáneos, resulta cada vez más urgente para pensar a la Argentina y a la región dentro de un orden internacional en plena reconfiguración.
Que esta agenda se inaugure desde Santa Fe, en una universidad del interior del país, no es un detalle menor: es una señal de que la producción de conocimiento científico sobre los grandes temas del siglo XXI, especialmente afines a la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, también puede gestarse desde nuestra provincia.
La tesina se encuentra próxima a ser incorporada al Repositorio Institucional de la carrera de grado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF, sede Virgen de Guadalupe, donde quedará disponible para consulta pública de la comunidad académica, los actores institucionales y el público general interesado en comprender cómo la carrera por la innovación en IA está el mundo.
Sobre el autor
El 8 de mayo de 2026, Estanislao José Molinas Romano defendió su Tesina de Grado ante la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) y obtuvo la calificación máxima.
El egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, actual candidato a la Especialización y Maestría en Minería de Datos de la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Santa Fe), presentó un trabajo de investigación que inaugura una línea de investigación inédita para la casa de estudios y de alta relevancia para la provincia y el país. Contacto: [email protected]