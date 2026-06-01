El gobierno nacional giró al Honorable Senado de la Nación un proyecto ideado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el cual se busca reformar la ley de sociedad.
El proyecto del oficialismo en el Senado para que las sociedades no requieran humanos
La iniciativa del ministro Sturzenegger busca justamente desregulador la intervención estatal y dar lugar a la inteligencia artificial y tecnología blockchain.
Precisamente, el plan de Sturzenegger es desregular la participación estatal en las sociedades y abriendo la posibilidad de que el texto dictamine y no el Estado como tutor.
Dentro del plano más llamativo, se encuentra la idea de Sociedad Automatizada, modelo de empresa que opera íntegramente mediante algoritmos o Inteligencia Artificial (IA), prescindiendo de la actividad humana.
El proyecto indica que gozaría de plena personalidad jurídica y responsabilidad limitada, respondiendo únicamente con su propio patrimonio.
Además se le permite a las empresas, mediante contratos inteligentes, someter sus conflictos internos a tribunales arbitrales o derecho extranjero, flexibilizando la resolución de disputas comerciales.
El concepto se complementa con el reconocimiento de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), que operan en blockchain y utilizan participaciones tokenizadas.
Qué son las DAO
Una Organización Autónoma Descentralizada (DAO por Decentralized Autonomous Organization) se refiere a un modelo de organización empresarial gestionado de forma comunitaria mediante tecnología blockchain. Allí entran en juego los contratos inteligentes en lugar de la intervención de autoridades humanas.
Qué había dicho Sturzenegger
Sturzenegger publicó el pasado viernes algunos detalles proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades vigente desde la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse.
“Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda. Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, explicó el ministro.
“Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina”, ejemplificó inicialmente el funcionario.
también referenció: “Para entender la relevancia de esta innovación vale el ejemplo de Irlanda. Hace unos años Irlanda construyó un régimen legal y fiscal apropiado para la inversión extranjera directa y se convirtió en una meca de empresas de propiedad intelectual y de aquellas que buscaban radicarse en Europa”.
La desregulación previa
A finales de mayo se aprobó la simplificación del régimen para sociedades extranjeras en Argentina luego de la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ).
“Entre los principales cambios, se reducen exigencias documentales, se simplifican los procesos de inscripción previstos en los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades, y se habilita la presentación de documentación digital apostillada y de textos ordenados de estatutos vigentes, evitando trámites innecesarios y duplicación de información”, explicaron oficialmente.
“Además, la resolución unifica criterios para sociedades extranjeras que participen en empresas locales y para aquellas que operen mediante sucursales o representaciones permanentes, diferenciando únicamente los requisitos que la ley exige específicamente para cada modalidad. También se agilizan trámites vinculados al traslado de jurisdicción, cierre de sucursales, inscripción de representantes legales y cancelación de sociedades”, agregó un comunicado de Nación.