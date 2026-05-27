El Consejo de Ministros de España aprobó un proyecto de ley orientado al buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA). Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo de ese país busca establecer un marco regulatorio que legisle el empleo de estas tecnologías bajo criterios éticos.
España aprobó un proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial con multas millonarias
El Consejo de Ministros envió el texto a las Cortes para su debate parlamentario. La normativa toma como base el reglamento de la Unión Europea y prevé sanciones de hasta 35 millones de euros.
El documento será remitido a las Cortes Generales para dar inicio a su correspondiente tramitación legislativa.
El texto de la propuesta utiliza como referencia el Reglamento Europeo de IA, normativa que ya se encuentra en vigencia dentro del ámbito de la Unión Europea. Según manifestó el ministro de Transformación Digital, Óscar López, la medida representa un avance en el debate sobre el desarrollo y control de estas herramientas.
Las sanciones previstas en el proyecto
Para asegurar el cumplimiento de las futuras disposiciones, el proyecto de ley estipula un régimen de penalizaciones económicas.
Las sanciones económicas previstas se dividen según la gravedad de la infracción, comenzando en los 6.000 euros para los incumplimientos leves y alcanzando un máximo de 35 millones de euros, o el equivalente al 7% del volumen de negocio global de la empresa infractora, para los casos considerados muy graves.
Dentro de la categoría de infracciones graves, el proyecto detalla penalizaciones para las siguientes acciones:
- Creación de imágenes falsas con contenido sexual (conocidas como deepfakes).
- Utilización de sistemas masivos de clasificación biométrica basados en características de raza, credo, orientación política u orientación sexual.
- Infracciones que afecten de manera directa a grupos vulnerables, tales como menores de edad o personas con discapacidad.
Usos prohibidos y control de vulnerabilidades
La normativa contempla la prohibición explícita de aquellos sistemas de Inteligencia Artificial diseñados para manipular decisiones humanas de forma subliminal, explotar vulnerabilidades individuales por razones de edad, situación socioeconómica o discapacidad, o inducir a conductas que resulten perjudiciales para la salud o seguridad.
Asimismo, se restringe el uso de algoritmos capaces de identificar perfiles vulnerables con el fin de incentivarlos a participar en plataformas de juego en línea.
Impacto en el sector empresarial y los usuarios
Para las empresas desarrolladoras y proveedoras de tecnología, la implementación de esta ley requerirá una auditoría previa de sus productos. Las compañías deberán constatar si sus sistemas de IA se encuadran dentro de las categorías prohibidas, si califican como tecnologías de alto riesgo con obligaciones reforzadas, o si demandan protocolos adicionales de transparencia.
En el caso de los usuarios, la regulación afectará la forma en que se consumen contenidos en entornos digitales. La ley exigirá mecanismos que permitan identificar de manera clara cuándo una imagen, un archivo de audio o un video han sido manipulados o generados de forma artificial, con especial foco en los ámbitos de la comunicación política, la publicidad y las redes sociales.