El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió sobre los riesgos que puede generar el uso de inteligencia artificial en futuras campañas electorales y planteó la necesidad de establecer mecanismos de control y regulación frente al avance acelerado de estas herramientas tecnológicas.
Lula alertó sobre el uso de inteligencia artificial en las próximas elecciones de Brasil
El presidente brasileño expresó su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial y la desinformación en los procesos electorales. También pidió avanzar en regulaciones internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías.
Sus declaraciones se dieron en el marco de un encuentro internacional donde analizó los desafíos que enfrenta la democracia en la era digital.
Durante su exposición, Lula sostuvo que la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta peligrosa si es utilizada para manipular información, influir sobre la opinión pública o generar contenidos falsos durante períodos electorales. En ese sentido, alertó particularmente sobre lo que podría ocurrir en las próximas elecciones brasileñas y en otros procesos democráticos alrededor del mundo.
El mandatario señaló que la circulación de imágenes, audios y videos creados artificialmente representa uno de los principales desafíos actuales para los gobiernos y organismos electorales. Según afirmó, la velocidad con la que evolucionan estas tecnologías obliga a los Estados a debatir nuevas regulaciones para evitar que sean utilizadas con fines de manipulación política.
La preocupación por las noticias falsas y los contenidos manipulados
Lula viene manifestando desde hace tiempo su preocupación por el crecimiento de las campañas de desinformación en redes sociales. En varias oportunidades vinculó este fenómeno con el deterioro de la calidad del debate público y con el aumento de la polarización política.
Ahora, el avance de la inteligencia artificial sumó un nuevo componente a esa discusión. Las herramientas capaces de generar imágenes hiperrealistas, clonar voces o producir videos falsos conocidos como “deepfakes” encendieron alertas en distintos países por su posible utilización durante campañas electorales.
Según explicó el presidente brasileño, uno de los principales problemas es que muchas veces resulta difícil para la ciudadanía distinguir entre un contenido real y uno manipulado digitalmente. Esto, advirtió, puede generar confusión, afectar la confianza pública y alterar el normal desarrollo de los procesos democráticos.
En Brasil, el tema ya ocupa un lugar central en el debate político y judicial. El Tribunal Superior Electoral viene impulsando medidas para combatir las noticias falsas y monitorear contenidos digitales durante las campañas. En los últimos años, las autoridades brasileñas incrementaron además los controles sobre plataformas y redes sociales ante la difusión de información engañosa vinculada a elecciones.
El propio Lula recordó que Brasil atravesó situaciones complejas relacionadas con la circulación masiva de desinformación política y consideró que la inteligencia artificial podría potenciar aún más ese fenómeno si no existen límites claros.
En ese marco, el mandatario defendió la necesidad de que los gobiernos, las empresas tecnológicas y los organismos internacionales trabajen de manera coordinada para definir reglas comunes sobre el uso responsable de estas herramientas.
El debate global sobre inteligencia artificial y regulación
Las declaraciones de Lula se producen en medio de una creciente discusión mundial sobre el impacto de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Gobiernos, universidades y organismos multilaterales vienen analizando cómo regular una tecnología que avanza rápidamente y que ya tiene aplicaciones en comunicación, educación, salud, seguridad y política.
En Europa, por ejemplo, la Unión Europea avanzó recientemente con normas específicas para limitar ciertos usos considerados riesgosos. En Estados Unidos y América Latina también existen debates abiertos sobre transparencia algorítmica, protección de datos y responsabilidad de las plataformas digitales.
Especialistas en comunicación política advierten que las campañas electorales podrían cambiar profundamente en los próximos años debido a la utilización masiva de herramientas de inteligencia artificial. Entre los riesgos más mencionados aparecen la creación automatizada de noticias falsas, la segmentación extrema de propaganda política y la difusión de contenidos manipulados dirigidos a públicos específicos.
Al mismo tiempo, distintos sectores sostienen que la inteligencia artificial también puede tener aplicaciones positivas si se utiliza de manera ética y transparente. Entre ellas mencionan mejoras en la administración pública, automatización de tareas y ampliación del acceso a la información.
Lula reconoció que se trata de una tecnología con enorme potencial, pero insistió en que debe existir supervisión estatal y acuerdos internacionales que establezcan límites claros. “No podemos permitir que la mentira se transforme en un arma contra la democracia”, sostuvo durante su intervención.
El mandatario brasileño también remarcó la importancia de fortalecer la educación digital y promover herramientas que ayuden a la población a identificar contenidos falsos o manipulados. Según indicó, uno de los grandes desafíos actuales es preparar a la sociedad para convivir con un escenario comunicacional cada vez más complejo.
Las próximas elecciones en Brasil aparecen como uno de los escenarios donde este debate tendrá mayor relevancia. Tanto autoridades electorales como especialistas en tecnología observan con atención el crecimiento del uso de inteligencia artificial en campañas políticas alrededor del mundo.